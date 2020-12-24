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موسكو تهاجم جو بايدن قبل شهر من توليه مهامه الرئاسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتهم الإدارة الأمريكة المقبلة بانتهاج سياسة عودانية تجاه بلاده (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتهم الإدارة الأمريكة المقبلة بانتهاج سياسة عودانية تجاه بلاده (رويترز)
23/12/2020

قبل شهر من تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، هاجمت موسكو الإدارة الأمريكية المقبلة التي وصفتها بـ"المعادية لروسيا" وذلك عقب تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها الرئيس المنتخب جو بايدن.

وفي حديث لوكالة أنباء إنترفاكس أعلن نائب وزير الخارجية الروسي المكلف بالعلاقات مع الولايات المتحدة سيرغي ريابكوف "لا نتوقع أي شيء جيد".

وأضاف"سيكون غريباً توقع أمرجيّد من أشخاص بنى الكثيرمنهم مسيرتهم المهنية على "روسيافوبيا" التي تعني الخوف المرضي من روسيا عبر صب مزيد من الشر على بلدي".

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد توعد، الثلاثاء الماضي، بالرد على الهجوم الالكتروني الكبيرعلى بلاده وحمل روسيا مسؤوليته.

وهدد قائلا"عندما سأتوصل بالمعلومات الكافية بحجم الأضرار وهوية المسؤولين، فليتأكدوا من أننا سنرد".

وانتقد بايدن الرئيس دونالد ترمب لتقليله من شأن الدور المفترض لروسيا في الهجوم، بعد أن ندد أعضاء في إدارته بمسؤولية موسكو في الهجمات التي استهدفت وكالات فدرالية في الولايات المتحدة. وفرضت واشنطن مجموعة عقوبات على روسيا بسبب عمليات القرصنة الالكترونية واتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

الديمقراطيون يتهمون الروس بالسعي لإعادة انتخاب ترمب والتدخل في انتخابات 2016 (رويترز)

إيران ونزع الأسلحة

ويعتبر المعسكر الديموقراطي أن موسكو بذلت قصارى جهدها لإعادة انتخاب دونالد ترمب، واتهمت الفريق العامل مع الرئيس بالتواطؤ مع الروس.

ويأتي هذا السجال في الوقت الذي يتعين فيه على الدبلوماسيين الروس والأمريكيين معالجة عدة ملفات لدى تولي بايدن مهامه في 20 يناير/ كانون الثاني.

ويوجد على رأس القائمة، تجديد معاهدة "نيو ستارت" لنزع الأسلحة التي ينتهي العمل بها في فبراير/ شباط، والتي تمثل آخراتفاق ثنائي كبير ينظم قسما من الترسانات النووية للخصمين الجيوسياسيين.

والملف الآخرهو إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني. ويراهن الموقعون على الاتفاق على بايدن للعودة الى هذه الوثيقة كما وعد، وذلك بعد الجهود التي بذلتها إدارة ترمب لوضع حد له.

واعتبر ريابكوف أن موسكو يجب أن تجري "حواراً انتقائياً" مع الولايات المتحدة، يشمل فقط "المواضيع التي تهمّنا".

احتواء كامل

وقال ريابكوف إنه يجب أن تكون هناك سياسة "احتواء كامل للولايات المتحدة، في كافة الاتجاهات، لأن السياسة الأمريكية حيال روسيا معادية بشكل عميق".

واستبعد ريباكوف أن تبادر روسيا وتتصل بـ"فريق بايدن الانتقالي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألمح في وقت سابق إلى أن وصول رئيس جديد إلى البيت الأبيض لا يوحي بأجواء تهدئة.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان من القادة القلائل في العالم الذين انتظروا تصويت المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر/ كانون الأول لتهنئة الرئيس المنتخب. أي بعد ستة أسابيع من الاقتراع، بحجة رفض دونالد ترمب الاعتراف بهزيمته.

وكان الرئيس الروسي قد هاجم الغربيين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، منتقدا "عدائية" الغرب حيال روسيا "اللطيفة".

وأضاف "لسنا عدائيين، وربما لسنا لطفاء. لكننا على الأقل نحن أكثر ميلا للحوار وإيجاد حلول عبر التسويات السياسية".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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