أحدهما مزيف.. خطابان لملكة بريطانيا في أعياد الميلاد (فيديو)

اعتادت القناة الرابعة البريطانية، بث خطاب هزلي مزيف بمناسبة عيد الميلاد في كل عام، وكشفت القناة أن خطاب هذا العام ستلقيه الملكة إليزابيث الثانية، أو بالأحرى محاكاة رقمية للملكة باستخدام تقنية "التزييف العميق".

فبينما ستقوم الملكة بإلقاء خطابها التقليدي بمناسبة عيد الميلاد على قناتي بي بي سي وأي تي في، فإن المحاكاة الرقمية للملكة ستقدم ما وصفتها القناة الرابعة في مقطع تشويقي بـ "رسالة بديلة لعام بديل " ستكون مدتها خمس دقائق.

ويهدف المقطع بحسب ما أعلنته القناة البريطانية إلى التحذير من الأخبار الكاذبة في العصر الرقمي، حيث يمكن إنشاء محتوى فيديو مقنع تماما بهدف نشر معلومات مضللة من خلال ما يعرف بتقنية "التزييف العميق" (Deepfake).

An alternative message for a very alternative year. Watch on Christmas Day, 3:25pm. #AltXmas pic.twitter.com/L0qYL8jncI

— Channel 4 (@Channel4) December 23, 2020