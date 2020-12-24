بعد تطعيم قرابة الـ٣ مليون ..علماء أمريكان قد نصل لمناعة ضد كورونا خلال الصيف

في أكبر حملة تطعيم في التاريخ ؛ حصل أكثر من 2.7 مليون شخص تلقوا لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في ست دول حول العالم حتى الآن.

يأتي ذلك في إطار الاستمرار في توسع جهود إعطاء اللقاحات، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأفادت أيضا بأن الولايات المتحدة تخصص 5.1 مليون جرعة من لقاح "فايزر/ بيونتك"، بالإضافة إلى 6 ملايين جرعة من إنتاج شركة "موديرنا" لتوزيعها خلال الأيام القادمة .

وأشارت إلى أن لقاحات "فايزر/ بيونتك" و"موديرنا" نجحت في تقليل الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 95% في تجارب أجريت على عشرات الآلاف من المتطوعين.

وكانت عمليات التطعيم بدأت في الولايات المتحدة في 14 ديسمبر/ كانون الأول، وتلقى 1.12 مليون شخص اللقاحات حتى الآن، بحسب ما أعلنه رئيس مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد أمس الأربعاء ؛ في خطوة وصفت "بالحاسمة" لكنها تعكس في الوقت نفسه تأخّرًا في برنامج التلقيح.

وقال ريدفيلد إن "الولايات المتحدة قطعت اليوم مرحلة أولى لكنها حاسمة؛ فالسلطات المحلية أبلغت عن تلقي أكثر من مليون شخص جرعة أولى من اللقاح ضد كوفيد 19 منذ بداية حملة التلقيح قبل10 أيام".

وأردف قائلا: أن "طريقًا صعبًا" ينتظر الولايات المتحدة في حملة التلقيح التاريخية هذه".

ودعا ريدفيلد الأمريكيين إلى الاستمرار في ممارسة التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات، طالما أن اللقاح لم يُعط بعد لجميع سكان البلاد.

من جهته قال منصف السلاوي، مستشار البرنامج الذي أطلقته الحكومة الأمريكية لتطوير اللقاحات ضد فيروس كورونا، إن هدف تطعيم 20 مليون شخص في البلاد بحلول نهاية العام "لن يتحقق على الأرجح".

كبير الخبراء الأمريكيين المتخصصين بالأمراض المعدية أنطوني فاوتشي يتلقى جرعة أولى من لقاح موديرنا (رويترز)

وتسعى الولايات المتحدة إلى تلقيح 100 مليون شخص قبل نهاية الربع الأول من عام 2021، و100 مليون آخرين قبل نهاية الربع الثاني، بحسب السلاوي.

ويأتي ذلك في وقت يواصل الفيروس تفشيه في الولايات المتحدة؛ التي سجّلت أكثر من 210 آلاف إصابة جديدة أمس الأربعاء. وتُعتبر البلاد الأكثر تأثّرًا بالفيروس في العالم، بتسجيلها أكثر من 334 ألف وفاة جرّاءه.

وقال كبير الخبراء الأمريكيين المتخصصين بالأمراض المعدية أنطوني فاوتشي، في تصريح أمس الإربعاء؛ إنه إذا سارت عمليّة تلقيح السكّان في الولايات المتّحدة بسلاسة، فقد يصل مستوى المناعة ضدّ الفيروس في البلاد إلى ما بين 70 إلى 85 بالمئة بحلول الصيف المقبل.

وأضاف "عندما يحصل ذلك، ستُصبح هناك مظلّة من الحماية للبلاد بكاملها".

وأوضح أن نزلاء دور المسنّين ومُقدمي الرعاية والعاملين الأساسيين والأشخاص الأكثر عرضة للخطر، يجب منحهم الأولويّة عبر إعطائهم حقنة من اللقاح بحلول مارس/ آذار وأوائل أبريل/ نيسان.

وفاوتشي الذي كان مستشارًا خاصًّا بشؤون فيروس كورونا في البيت الأبيض وسيشغل هذا المنصب مجدّدًا بعد تولّي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة في 20 يناير/ كانون الثاني.

قال إنه "يمكننا أن نبدأ في أبريل/نيسان ما أسمّيه (بالموسم المفتوح) للقاحات، ما يعني أنّ أيّ شخص يريد تلقّي اللقاح سيكون بإمكانه فعل ذلك".