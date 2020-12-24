فيسبوك يغلق صفحة طاه أسترالي شهير بسبب فيروس كورونا

أغلقت إدارة موقع "فيسبوك" صفحة الطاهي الأسترالي بيت إيفانز بعد اتهامه باستخدام الشبكة الاجتماعية للترويج لمعلومات مضللة بشأن فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

وقد بات هذا الطاهي معروفًا في بلاده إثر مشاركته في برنامج طبخ تلفزيوني، واستحال منذ بدء الجائحة أحد رموز الحركة الأسترالية المروجة لنظريات المؤامرة بشأن الفيروس، وكانت صفحته تضم مليون متابع.

وأعلنت "فيسبوك"، الخميس، أنها لن تسمح "لأي كائن بنشر معلومات مغلوطة بشأن كوفيد-19 من شأنها الإضرار بالآخرين"، أو ترويج أكاذيب بشأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وأوضحت الشبكة في بيان "سياستنا واضحة في شأن هذا النوع من المضامين، وقد أغلقنا صفحة الطاهي بيتر إيفانز على فيسبوك بسبب الانتهاكات المتكررة لهذه السياسات".

ولا تزال صفحة إيفانز موجودة على "إنستغرام"، وهي منصة تابعة لـ"فيسبوك"، ويتابعها 278 ألف شخص، وتضم منشورات تشجع سكان سيدني على معارضة السلطات الصحية وعدم الخضوع للفحوص الخاصة بالفيروس.

وتسعى كبرى المدن الأسترالية حاليًّا لاحتواء بؤرة للوباء شهدت انتشار أكثر من مئة حالة، مما أنهى مرحلة من السيطرة على الوباء استمرت شهورًا عدة.

وقال الطاهي في مقابلة مع وكالة فرانس برس قبل بضعة أشهر "الجائحة كذبة، الأمر بهذه البساطة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تغلق فيها "فيسبوك" حسابات لشخصيات متهمة بالترويج لمعلومات مضللة، ما يعرضها لاتهامات من بعض الجهات بممارسة دور رقابي.

وسجلت أستراليا 28 ألفًا و237 حالة، قضت من بينها 908 حالات متأثرةً بالإصابة، بينما تعافت 25 ألفًا و717 حالة، حتى الآن.

وعالميًّا، أصاب الفيروس منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/كانون أول 2019 وحتى الآن، 79 مليونًا 253 ألفًا و882 حالة، قضت من بينها مليون و741 ألفًا و357 حالة جراء الإصابة، بينما تعافت 55 مليونًا و835 ألفًا و381 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.