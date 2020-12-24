البث الحي
الأخبار|أمريكا

فيسبوك تزيل علامة التوثيق من صفحة أبل بسبب خلاف بين الشركتين

خلاف بين شركتي أبل وفيسبوك يدفع الأخيرة لحذف علامة التوثيق الزرقاء من حساب أبل (مواقع التواصل)
خلاف بين شركتي أبل وفيسبوك يدفع الأخيرة لحذف علامة التوثيق الزرقاء من حساب أبل (مواقع التواصل)
23/12/2020

أزالت شركة فيسبوك علامة التوثيق الخاصة بصفحة شركة أبل الرسمية عبر المنصة، وذلك على خلفية الخلاف الناشب بينهما بشأن سياسة الخصوصية.

وتأتي تلك الخطوة بعد أيام من بيان أبل، الذي قالت فيه "نعتقد أن هذه مسألة بسيطة للدفاع عن مستخدمينا، يجب أن يعرف المستخدمون متى تُجمع بياناتهم ومشاركتها عبر التطبيقات ومواقع الويب الأخرى".

حساب شركة أبل على موقع فيسبوك (مواقع التواصل)

وقال تيم كوك، المدير التنفيذي للشركة، في تغريدة له "يمكن أن تستمر فيسبوك في تتبع المستخدمين عبر التطبيقات والمواقع كما كان من قبل، ولكن ستتطلب شفافية التتبع في iOS 14 فقط طلب الإذن أولا".

وكان الخلاف قد نشب بين الطرفين، بسبب تحديث الخصوصية في نظام "iOS 14" الجديد لأبل، والذي يسمح للمتسخدمين بمراقبة تتبع التطبيقات المختلفة، مع إمكانية قبول أو رفض هذا التتبع.

وهو ما اعتبرته شركة فيسبوك، في بيان نشرته عبر مدونتها، إجراءا يعيق سياسة الإعلانات واستهداف الجمهور لديها، وبالتالي التأثير على المشروعات الصغيرة التي تعتمد على إعلانات المنصة في مجال عملها.

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

اكتشاف 4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة في إسرائيل

إسرائيليون يحتجون ضد سياسة الحكومة بخصوص فيروس كورونا (رويترز)

بعد تطويره لقاح كورونا.. تركيا تُطلق اسم "أوغور شاهين" على أحد شوارعها

البروفيسور التركي أوغور شاهين مطوّر لقاح فيروس كورونا (غيتي)

موسكو تهاجم جو بايدن قبل شهر من توليه مهامه الرئاسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتهم الإدارة الأمريكة المقبلة بانتهاج سياسة عودانية تجاه بلاده (رويترز)

الفيفا يعلن تفاصيل مباريات كأس العالم للأندية في قطر

استاد خليفة الدولي،ثالث الاستادات المونديالية التي ستحتضن منافسات كأس العالم للأندية (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

"ارحل" يتصدر مرة أخرى في مصر وسط سخط شعبي متصاعد ضد السيسي

وصفها بـ "العار".. ترمب يرفض خطة الكونغرس للإنعاش الاقتصادي بسبب "مساعدات مصر"

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

نائب عربي يوبخ مسؤوليْن إماراتيين شاركا في جلسة في الكنيست (فيديو)

النائب سامي أبو شحادة (موقع التواصل)

بريطانيا ترصد سلالة جديدة من كورونا لدى قادمين من جنوب أفريقيا

وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في مؤتمر صحفي بشأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا (رويترز)