فيسبوك تزيل علامة التوثيق من صفحة أبل بسبب خلاف بين الشركتين

أزالت شركة فيسبوك علامة التوثيق الخاصة بصفحة شركة أبل الرسمية عبر المنصة، وذلك على خلفية الخلاف الناشب بينهما بشأن سياسة الخصوصية.

وتأتي تلك الخطوة بعد أيام من بيان أبل، الذي قالت فيه "نعتقد أن هذه مسألة بسيطة للدفاع عن مستخدمينا، يجب أن يعرف المستخدمون متى تُجمع بياناتهم ومشاركتها عبر التطبيقات ومواقع الويب الأخرى".

وقال تيم كوك، المدير التنفيذي للشركة، في تغريدة له "يمكن أن تستمر فيسبوك في تتبع المستخدمين عبر التطبيقات والمواقع كما كان من قبل، ولكن ستتطلب شفافية التتبع في iOS 14 فقط طلب الإذن أولا".

We believe users should have the choice over the data that is being collected about them and how it’s used. Facebook can continue to track users across apps and websites as before, App Tracking Transparency in iOS 14 will just require that they ask for your permission first. pic.twitter.com/UnnAONZ61I

— Tim Cook (@tim_cook) December 17, 2020