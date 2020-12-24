روحاني :مصير ترمب لن يكون أفضل من صدام حسين

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن مصير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لن يكون أفضل من مصير الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين“

مشيرا خلال جلسة مجلس الوزراء الإيراني أمس الإربعاء إلى أن "هذين المجنونين فرضا حربين على إيران إحداهما عسكرية والأخرى اقتصادية، وقد وضعنا يدا بيد وتلاحمنا لمواجهة الحرب العسكرية وهزمنا صدام، ورأيناه أخيرا معلقا على المشنقة، ولن يكون مصير ترامب أفضل منه“. بحسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا

مضيفًا: "لقد شهدنا أن الشعب الإيراني بصموده وثباته هزم من كانوا ينتظرون هزيمته، ومن هنا علينا أن نمنع الحرب الاقتصادية من تحقيق أهدافها".

وأوضح أن "إلغاء العقوبات الأمريكية سيكون هزيمة لإسرائيل، والدول الرجعية، والمتشددين في الولايات المتحدة"، معتبرا أن "العقوبات الأمريكية الجائرة، نتاجا للصهيونية، والرجعية العربية، ومتشددي الولايات المتحدة"، مؤكدا أن "الحكومة الإيرانية ستبذل قصارى جهدها لإفشال أثر العقوبات وإلغائها".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "هزيمة العقوبات يعني تمريغ أنف إسرائيل بالتراب، وتحسين معيشة المواطن الإيراني“.

لافتا إلى أن "الولايات المتحدة باتت اليوم أكثر عزلة، ولم تحقق أيا من أهدافها في مجلس الأمن الدولي"، وأن "الشعب الإيراني يتحمل العقوبات الأمريكية، ويشعر بها كل يوم".