البث الحي
الأخبار|تونس

القضاء التونسي يقرر حبس المرشح السابق لانتخابات الرئاسة نبيل القروي

رجل الأعمال والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية، نبيل القروي (رويترز)
رجل الأعمال والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية، نبيل القروي (رويترز)
24/12/2020

أوقف القضاء التونسي رجل الأعمال والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، مجددا، اليوم الخميس، بسبب ملف غسل أموال وتهرب ضريبي.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس محسن الدالي: "أصدر قاض بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي".

ويلاحق القضاء القروي منذ العام 2017 في ملف غسل أموال وتهرب ضريبي.

وأطلق القضاء سراح القروي (57 عاما) مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وكان قد تم  القبض عليه منذ 23 أغسطس/ آب من العام نفسه قبل أيام قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسية.

ووصل القروي إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لكن الرئيس الحالي قيس سعيد هزمه بفارق كبير.

وحقق القروي انتشارا عبر قناته التلفزيونية "نسمة"، وعبر توزيع إعانات اجتماعية على الفقراء من خلال برنامج "خليل تونس" الذي يبث أسبوعيا.

وتخضع قناة "نسمة"، التي تبث دون ترخيص رسمي، أيضاً لملاحقات قضائية.

وأسس القروي حزب "قلب تونس"، الذي حل ثانيا في الانتخابات النيابية عام 2019 وجمع 38 مقعدا من أصل 217. لكن على أثر استقالة بعض نواب الحزب، بات يملك 30 مقعدا حاليا في البرلمان، وهو متحالف مع حركة النهضة، القوة الأولى في البرلمان (54 مقعدا).

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

الرئيس التونسي يهدد بحل البرلمان

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيحل البرلمان وسيدعو لانتخابات مبكرة، إذا لم يمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ.

17/2/2020
المزيد من الأخبار

البنك المركزي التركي يرفع نسبة الفائدة إلى 17%.. ماذا يعني ذلك؟

إجراتء تحفيزية جديدة للبنك المركزي التركي لمواجهة التضخم وانعاش صرف سعر الليرة (غيتي)

هآرتس: واشنطن بدأت بإلغاء وسم "صُنع في المستوطنات"

بضائع إسرائيلية - رويترز -أرشيف

بسبب كورونا ..احتفالات أعياد الميلاد في "بيت لحم" لرجال الدين فقط

ساحة كنيسة المهد

الجيش السوداني يتعرض لهجوم إثيوبي جديد وآبي أحمد يتهم "طرفا ثالثا"

قوات من الجيش السوداني (الأناضول)
الأكثر قراءة

"ارحل" يتصدر مرة أخرى في مصر وسط سخط شعبي متصاعد ضد السيسي

لانتقادها ضابطا بالمخابرات.. السلطات المصرية تسقط الجنسية عن ناشطة سياسية

غادة نجيب قالت إنها تعرضت للتهديد من قبل جهات في مصر لمنعها من انتقاد ضابط مقرب من السيسي (موافع التواصل)

"ليس عبثا وسيكون مختلفا".. مقال بالغارديان يتحدث عن "ربيع عربي" قادم

الثورة المصرية في الخطاب الرسمي .. ستار يسدل بهدوء (غيتي)

رئيس الوزراء العراقي يعلق على لقطة "تعديل قميصه" من قبل أردوغان (فيديو)

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أبدى دهشته من التركيز على حركة "تعديل قميصه" من قبل أردوغان (مواقع التواصل الاجتماعي)