القضاء التونسي يقرر حبس المرشح السابق لانتخابات الرئاسة نبيل القروي

أوقف القضاء التونسي رجل الأعمال والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، مجددا، اليوم الخميس، بسبب ملف غسل أموال وتهرب ضريبي.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس محسن الدالي: "أصدر قاض بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي".

ويلاحق القضاء القروي منذ العام 2017 في ملف غسل أموال وتهرب ضريبي.

وأطلق القضاء سراح القروي (57 عاما) مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وكان قد تم القبض عليه منذ 23 أغسطس/ آب من العام نفسه قبل أيام قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسية.

ووصل القروي إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لكن الرئيس الحالي قيس سعيد هزمه بفارق كبير.

وحقق القروي انتشارا عبر قناته التلفزيونية "نسمة"، وعبر توزيع إعانات اجتماعية على الفقراء من خلال برنامج "خليل تونس" الذي يبث أسبوعيا.

وتخضع قناة "نسمة"، التي تبث دون ترخيص رسمي، أيضاً لملاحقات قضائية.

وأسس القروي حزب "قلب تونس"، الذي حل ثانيا في الانتخابات النيابية عام 2019 وجمع 38 مقعدا من أصل 217. لكن على أثر استقالة بعض نواب الحزب، بات يملك 30 مقعدا حاليا في البرلمان، وهو متحالف مع حركة النهضة، القوة الأولى في البرلمان (54 مقعدا).