ترمب يتوعد إيران إذا قتل أي أمريكي .. وإيران ترد: نعلم أنه يمر بظروف عصيبة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ إيران بأنه سيحمّلها المسؤولية في حال قُتل أي أمريكي، متهما إياها- دون دليل- بالتورط في الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد.

وقال ترمب عبر حسابه على تويتر في ساعة متأخرة من مساءأمس الإربعاء "تعرضت سفارتنا في بغداد يوم الأحد لعدة صواريخ! ترى من أين أتت؟ (من) إيران؛ والآن نسمع أحاديث عن هجمات إضافية على الأمريكيين في العراق".

وأضاف "بعض النصائح الودية لإيران: إذا قُتل أمريكي سأحمّل إيران المسؤولية …فكروا مليا"،

وأرفق الرئيس المنتهية ولايته خلال تغريدته؛ صورة لثلاثة صواريخ وقال إنها لم تنفجر .

…Some friendly health advice to Iran: If one American is killed, I will hold Iran responsible. Think it over.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020