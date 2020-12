بعد غوغل وواتساب.. منظمات حقوقية تنضم لدعوى فيسبوك ضد شركة التجسس الإسرائيلية

أعلن عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية؛ انضمامها إلى الدعوى القضائية التي رفعتها شركة فيسبوك على شركة (NSO GROUP ) الإسرائيلية لبرامج التجسس

وقالت المنظمات إن الشركة الإسرائيلية "تعطي أولوية للربح على حساب حقوق الإنسان".

وقدمت المنظمات ومنها (منظمة أكسيس ناو لحقوق الإنترنت؛ ومنظمة العفو الدولية ومقرها لندن، ولجنة حماية الصحفيين) مذكرة قانونية لدعم معركة فيسبوك ضد الشركة الإسرائيلية؛ التي يتهمها عملاق التواصل الاجتماعي باستغلال ثغرة في خدمة الرسائل الفورية "واتساب" التابعة له لإختراق هواتف ناشطين في مجال حقوق الإنسان ومعارضين في جميع أنحاء العالم.

وتضيف المذكرة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة؛ ثقلا للمعركة القانونية بين فيسبوك والشركة الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

يأتي هذا التحالف الحقوقي بعد يومين من قيام مجموعة من عمالقة التكنولوجيا منها مايكروسوفت وغوغل وديل وسيسيكو؛ بتقديم مذكرة مماثلة .

حيث قدمت كل من غوغل وديل وسيسيكو الأثنين الماضي مذكرة ؛حذرت فيها من أن أدوات التسلل الخاصة بشركة (إن.إس.أو) تشكل خطرا على سلامة المستخدمين عبر الإنترنت.

A coalition of human rights and press freedom groups have filed a brief supporting Facebook's lawsuit against the Israeli surveillance technology company NSO Group https://t.co/ooSo7HsdjR

وترى الشركة الإسرائيلية، إنها يجب أن تستفيد من "الحصانة السيادية" كونها توفر أدوات اختراق رقمية للشرطة ووكالات المخابرات؛ وهو مبدأ قانوني يحمي الحكومات الأجنبية عموما من الدعاوى القضائية.

وخسرت الشركة تلك الحجة أمام المحكمة الجزئية لشمال ولاية كاليفورنيا في يوليو تموز الماضي ما جعل الشركة تستأنف أمام الدائرة التاسعة.

