البث الحي
الأخبار|أمريكا

بعد غوغل وواتساب.. منظمات حقوقية تنضم لدعوى فيسبوك ضد شركة التجسس الإسرائيلية

تحالف منظمات حقوقية ينضم لدعوى فيسبوك ضد شركة تجسس إسرائيلية (رويترز)
تحالف منظمات حقوقية ينضم لدعوى فيسبوك ضد شركة تجسس إسرائيلية (رويترز)
24/12/2020

أعلن عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية؛ انضمامها إلى الدعوى القضائية التي رفعتها شركة فيسبوك على شركة (NSO GROUP ) الإسرائيلية لبرامج التجسس

وقالت المنظمات إن الشركة الإسرائيلية "تعطي أولوية للربح على حساب حقوق الإنسان".

وقدمت المنظمات ومنها (منظمة أكسيس ناو لحقوق الإنترنت؛ ومنظمة العفو الدولية ومقرها لندن، ولجنة حماية الصحفيين) مذكرة قانونية لدعم معركة فيسبوك ضد الشركة الإسرائيلية؛  التي يتهمها عملاق التواصل الاجتماعي باستغلال ثغرة في خدمة الرسائل الفورية "واتساب" التابعة له لإختراق هواتف ناشطين في مجال حقوق الإنسان ومعارضين في جميع أنحاء العالم.

وتضيف المذكرة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة؛ ثقلا للمعركة القانونية بين فيسبوك والشركة الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

يأتي هذا التحالف الحقوقي بعد يومين من قيام مجموعة من عمالقة التكنولوجيا منها مايكروسوفت وغوغل وديل وسيسيكو؛  بتقديم مذكرة مماثلة .

حيث قدمت كل من غوغل وديل وسيسيكو الأثنين الماضي مذكرة ؛حذرت فيها من أن أدوات التسلل الخاصة بشركة (إن.إس.أو) تشكل خطرا على سلامة المستخدمين عبر الإنترنت.

وترى الشركة الإسرائيلية، إنها يجب أن تستفيد من "الحصانة السيادية" كونها توفر أدوات اختراق رقمية للشرطة ووكالات المخابرات؛ وهو مبدأ قانوني يحمي الحكومات الأجنبية عموما من الدعاوى القضائية.

وخسرت الشركة تلك الحجة أمام المحكمة الجزئية لشمال ولاية كاليفورنيا في يوليو تموز الماضي ما جعل الشركة تستأنف أمام الدائرة التاسعة.

واكتسبت القضية المرفوعة ضد شركة  (NSO) الإسرائيلية؛  زخما جديدا بعد انضمام عمالقة التكنولوجيا من غوغل وفيسبوك وديل للقضية.

وطلبت الشركات من محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو؛ السماح بتقديم طلب لدعم دعوى قضائية رفعها "واتساب".

واتهمت "واتساب" الشركة المصنعة لبرامج التجسس باستخدام ثغرة أمنية مغلقة منذ ذلك الحين في خدمة المراسلة لتثبيت برامج تجسس في 1400 هاتف على الأقل، سمحت بجمع البيانات خلسة من هواتف المستخدمين، وفق ما ذكرت الدعوى.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

بعد تطعيم قرابة الـ٣ مليون ..علماء أمريكان قد نصل لمناعة ضد كورونا خلال الصيف

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ينتظر تلقي لقاح كورونا (وسائل التواصل)

دراسة :الكمامة تحجب 99 % من قطرات الرذاذ الكبيرة المحملة بفيروس كورونا

قناع الوجه يحجب كل قطرات الرذاذ الكبيرة المحملة بالفيروسات تقريبا (رويترز)

في ذكرى ثورة يناير .. السلطات المصرية تعتقل العشرات بتهمة الانتماء إلى الإخوان

بلغ عدد الذين تعرضوا للاعتقال منذ الانقلاب في مصر حوالي 63032 شخصاً (الفرنسية - أرشيف)

قطر تبلغ مجلس الأمن عن خرق ٤ مقاتلات بحرينية للأجواء القطرية

الأكثر قراءة

"ارحل" يتصدر مرة أخرى في مصر وسط سخط شعبي متصاعد ضد السيسي

كورونا.. طفرات السلالة الجديدة وأعراضها ومناطق انتشارها (فيديو)

(الجزيرة)

"ليس عبثا وسيكون مختلفا".. مقال بالغارديان يتحدث عن "ربيع عربي" قادم

الثورة المصرية في الخطاب الرسمي .. ستار يسدل بهدوء (غيتي)

نائب عربي يوبخ مسؤوليْن إماراتيين شاركا في جلسة في الكنيست (فيديو)

النائب سامي أبو شحادة (موقع التواصل)