بينهم والد كوشنر.. ترمب قبل الرحيل يعفو عن حلفائه

أصدرالرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، قرار بالعفو شمل ٢٦ شخصا، بينهم عدد من حلفائه، والد جاريد كوشنر زوج ابنته، إضافة إلى منحه أوسمة لكبار مستشاريه عن اتفاقات التطبيع العربية الإسرائيلية وذلك قبل أيام قليلة من رحيله عن البيت الأبيض .

وقال البيت الأبيض في بيان أمس الإبعاء، إنه بالإضافة إلى العفو عن تشارلز كوشنر – والد صهره – أصدر ترمب أيضا عفوا عن رئيس حملته لعام 2016 بول مانافورت، وحليفه القديم ومستشاره السابق روجر ستون.

During the Mueller investigation, Trump’s lawyer floated a pardon to Manafort.

Manafort withdrew his cooperation with prosecutors, lied, was convicted, and then Trump praised him for not “ratting.”

Trump’s pardon now completes the corrupt scheme.

Lawless until the bitter end.

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) December 24, 2020