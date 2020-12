بعد حريق هائل بمخيمهم.. أكثر من ألف مهاجر بلا مأوى في البوسنة (فيديو)

قضى أكثر من ألف مهاجر من آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليلتهم نائمين في البرد بعد احتراق مخيمهم في شمال غرب البوسنة.

ودمر حريق هائل مخيم "ليبا" الذي يضم نحو 1200 مهاجر، الأربعاء.

وقالت الشرطة ومسؤولون من الأمم المتحدة إنه يعتقد أن مهاجرين أشعلوا الحريق لاستيائهم من الإغلاق المؤقت للمخيم الذي كان مقررا في نفس اليوم وعدم تيقنهم بشأن المكان الذي سينقلون إليه.

وكتب بيتر فان دير أويريرت رئيس المنظمة الدولية للهجرة، التي تدير مخيمات المهاجرين في البوسنة، على تويتر "على حد علمنا أشعلت مجموعة من السكان السابقين النار في ثلاث خيام وحاويات بعدما غادر معظم المهاجرين المخيم".

Disaster upon disaster in #Lipa #Bihac #BiH – as far as we know now a group of former residents put three tents and containers on fire after most of the migrants had left the camp. Luckily no casualties to our knowledge at this point but disaster nevertheless @UNmigration @UN_BiH pic.twitter.com/Ro7vtUFkcy

— Peter Van der Auweraert (@PeterAuweraert) December 23, 2020