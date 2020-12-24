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بعد حريق هائل بمخيمهم.. أكثر من ألف مهاجر بلا مأوى في البوسنة (فيديو)

أمضى مئات من اللاجئين ليلتهم في العراء بسبب الحريق (رويترز)
أمضى مئات من اللاجئين ليلتهم في العراء بسبب الحريق (رويترز)
24/12/2020

قضى أكثر من ألف مهاجر من آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليلتهم نائمين في البرد بعد احتراق مخيمهم في شمال غرب البوسنة.

ودمر حريق هائل مخيم "ليبا" الذي يضم نحو 1200 مهاجر، الأربعاء.

وقالت الشرطة ومسؤولون من الأمم المتحدة إنه يعتقد أن مهاجرين أشعلوا الحريق لاستيائهم من الإغلاق المؤقت للمخيم الذي كان مقررا في نفس اليوم وعدم تيقنهم بشأن المكان الذي سينقلون إليه.

وكتب بيتر فان دير أويريرت رئيس المنظمة الدولية للهجرة، التي تدير مخيمات المهاجرين في البوسنة، على تويتر "على حد علمنا أشعلت مجموعة من السكان السابقين النار في ثلاث خيام وحاويات بعدما غادر معظم المهاجرين المخيم".

وأمضى عشرات الرجال ليلتهم في حاوية معدنية معطوبة قرب موقع الحريق حيث لم يتبق سوى هيكل معدني. وكان الدخان ما زال يتصاعد حتى صباح الخميس.

وحاول مهاجرون آخرون نصب خيام من البلاستيك وناموا بملابسهم الكاملة على الأرض الباردة. وسار معظمهم وسط الغابات باتجاه مدينة "بيهاتش" قرب الحدود الكرواتية لتجنب مناطق وضعت عليها تحذيرات من ألغام أرضية من مخلفات حرب البوسنة في التسعينيات.

وكان من المقرر إغلاق المخيم، الأربعاء، لتجديده من أجل الشتاء، لكن السلطات في البوسنة لم تجد بديلا لإيواء سكانه. ونشب خلاف بين الساسة البوسنيين بشأن اختيار مكان ليتم نقل اللاجئين إليه.

وهناك نحو عشرة آلاف مهاجر من آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا عالقين في البوسنة على أمل الوصول إلى دول أغنى في الاتحاد الأوربي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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