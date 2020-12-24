بعد حريق هائل بمخيمهم.. أكثر من ألف مهاجر بلا مأوى في البوسنة (فيديو)

قضى أكثر من ألف مهاجر من آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليلتهم نائمين في البرد بعد احتراق مخيمهم في شمال غرب البوسنة.

ودمر حريق هائل مخيم "ليبا" الذي يضم نحو 1200 مهاجر، الأربعاء.

وقالت الشرطة ومسؤولون من الأمم المتحدة إنه يعتقد أن مهاجرين أشعلوا الحريق لاستيائهم من الإغلاق المؤقت للمخيم الذي كان مقررا في نفس اليوم وعدم تيقنهم بشأن المكان الذي سينقلون إليه.

وكتب بيتر فان دير أويريرت رئيس المنظمة الدولية للهجرة، التي تدير مخيمات المهاجرين في البوسنة، على تويتر "على حد علمنا أشعلت مجموعة من السكان السابقين النار في ثلاث خيام وحاويات بعدما غادر معظم المهاجرين المخيم".

Disaster upon disaster in #Lipa #Bihac #BiH – as far as we know now a group of former residents put three tents and containers on fire after most of the migrants had left the camp. Luckily no casualties to our knowledge at this point but disaster nevertheless @UNmigration @UN_BiH pic.twitter.com/Ro7vtUFkcy — Peter Van der Auweraert (@PeterAuweraert) December 23, 2020

وأمضى عشرات الرجال ليلتهم في حاوية معدنية معطوبة قرب موقع الحريق حيث لم يتبق سوى هيكل معدني. وكان الدخان ما زال يتصاعد حتى صباح الخميس.

Thanks to intervention of local fire brigade fire in #migrant camp Lipa #Bihac #BiH is now under control. Pretty much all infrastructure has been destroyed or damaged. Terrible day. @UNmigration @UN_BiH @IOM_ROVienna pic.twitter.com/fT6lDCMxaB — Peter Van der Auweraert (@PeterAuweraert) December 23, 2020

وحاول مهاجرون آخرون نصب خيام من البلاستيك وناموا بملابسهم الكاملة على الأرض الباردة. وسار معظمهم وسط الغابات باتجاه مدينة "بيهاتش" قرب الحدود الكرواتية لتجنب مناطق وضعت عليها تحذيرات من ألغام أرضية من مخلفات حرب البوسنة في التسعينيات.

وكان من المقرر إغلاق المخيم، الأربعاء، لتجديده من أجل الشتاء، لكن السلطات في البوسنة لم تجد بديلا لإيواء سكانه. ونشب خلاف بين الساسة البوسنيين بشأن اختيار مكان ليتم نقل اللاجئين إليه.

وهناك نحو عشرة آلاف مهاجر من آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا عالقين في البوسنة على أمل الوصول إلى دول أغنى في الاتحاد الأوربي.