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بعد تطويره لقاح كورونا.. تركيا تُطلق اسم "أوغور شاهين" على أحد شوارعها

البروفيسور التركي أوغور شاهين مطوّر لقاح فيروس كورونا (غيتي)
البروفيسور التركي أوغور شاهين مطوّر لقاح فيروس كورونا (غيتي)
23/12/2020

أعلن مسؤول تركي، الأربعاء، أنه سيُطلق اسم البروفيسور أوغور شاهين، الذي طور لقاحًا ضد فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، على شارع في مسقط رأسه بمدينة إسكندرون بولاية هطاي، جنوبي البلاد.

وهنأ فاتح طوسيالي، رئيس بلدية مدينة إسكندرون في بيان، الشريك المؤسس لشركة "بيونتك" الألمانية، البروفيسور أوغور شاهين، مشيرًا إلى أن اللقاح حقق نجاحًا بنسبة 90 في المئة.

وأعرب طوسيالي عن أمله في أن يتخلص العالم من الوباء باللقاح المطوّر، مضيفًا: "بإذن الله سنخلف هذه الأيام العصيبة وراءنا، وسنعود إلى أيامنا السابقة".

وتابع: "سنطلق اسم أوغور شاهين على شارع رقم 71 في حي قورطولوش بمدينة إسكندرون مسقط رأسه في يناير/ كانون ثانٍ المقبل"، ودعا طوسيالي البروفيسور التركي إلى زيارة المدينة التي ولد فيها.

وفي نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، أعلنت شركة "بيونتك"، إنتاج لقاح مضاد لكورونا برفقة شريكتها "فايزر" الأمريكية، تزيد نسبة فاعليته على 90 بالمئة، وبدأت مؤخرًا دول عدة تطعيم مواطنيها به.

وعالميًّا، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19)، 78 مليونًا و903 آلاف و154 حالة، قضى منها متأثرًا بإصابته مليون و734 ألفًا و406 مصابين، في حين تعافى 55 مليونًا و456 ألفًا و555 حالة، منذ ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر/ كانون أول 2019 وحتى الآن، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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