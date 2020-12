بعد التوصل لاتفاق.. أبرز المحطات في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي منذ استفتاء 2016

أعلن الاتحاد الأوربي وبريطانيا التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا، اليوم الخميس.

ونشر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صورة له وهو مبتهج، معلقا "تم الاتفاق".

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz

وقال جونسون إن الاتفاق سيصب في مصلحة الطرفين، مشددا على أن بلاده ستبقى حليف أوربا و"سوقها الأول".

وكان جونسون قد حقق فوزا كاسحا في انتخابات العام الماضي بسبب تعهده "إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي ".

وأفادت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس بأن الاتفاق سيؤدي إلى "علاقة تجارية قوية" مع بروكسل وشركاء آخرين حول العالم.

The United Kingdom has agreed a Free Trade Agreement with the European Union.

See what this deal means for you ⬇️ pic.twitter.com/x4DetmQqcO

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) December 24, 2020