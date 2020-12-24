مدرب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم يقود مباراة لفريقه من منزله

قال فريق فولهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إن مدربه سكوت باركر لن يكون موجودا مع الفريق عندما يستضيف ساوثامبتون بعد غد السبت، لأنه اضطر لعزل نفسه عقب نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19 بين أفراد أسرته. وإنه سيواصل قيادة الفريق من منزله.

وأضاف فولهام أن نتيجة فحص باركر لفيروس كورونا كانت سلبية.

وقال سكوت باركر البالغ من العمر 40 عاما، إنه سيعود لقيادة الفريق في المباراة التالية خارج الديار أمام توتنهام هوتسبير يوم الأربعاء المقبل إذا جاءت نتيجة اختباره سلبية مرة أخرى.

وأضاف باركر"لن أكون مع الفريق في الملعب، لكن سيكون معي كمبيوتر محمول بعدة شاشات، تظهرمختلف زوايا المبارة. وفريقنا يملك مدربين رائعين وطاقم مساعد رائع سيتولى الأمر لتحقيق أقصى استفادة من المواقف السيئة وسأفعل كل مابوسعي في المنزل".

وشدد باركر على أن العالم الذي نعيشه علمنا الكثير، خاصة خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا، وكيف ننجح في قيادة الفريق عن بُعد. لكن الأمر هذه "المرة يبدو مختلف قليلا لأننا ننافس في الدوري حاليا".

وسيقود مساعد المدرب ستيوارت جراي الفريق مع مدرب الفريق الأول مات ويلز الذي سيكون إلى جواره في مقاعد البدلاء أمام ساوثامبتون.

يذكر أن فريق فولهام يحتل المركز 18 في الترتيب بعشر نقاط ويبتعد بنقطتين عن منطقة الأمان.