اكتشاف سلالة جديدة أخرى لفيروس كورونا في نيجيريا

قال رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، إن سلالة جديدة أخرى متحورة من فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) ظهرت على ما يبدو في نيجيريا، منبها إلى الحاجة لمزيد من البحث.

وسبق أن رصدت كل من بريطانيا وجنوب أفريقيا سلالتين جديدتين من الفيروس يبدو أنهما أسرع انتشارًا، مما تسبب في فرض قيود جديدة على السفر واضطراب في الأسواق.

وقال جون نكينجاسونج مدير المراكز الأفريقية في مؤتمر صحفي على الإنترنت من أديس أبابا "إنها سلالة منفصلة عن سلالتي المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا".

وأوضح نكينجاسونج أن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمركز الأفريقي للتميز في علم جينوم الأمراض المعدية في نيجيريا سيدرسان مزيدا من العينات.

وقال، ردًا على أسئلة بخصوص الفيروس الجديد، "امنحونا بعض الوقت… لا يزال الوقت مبكرًا جدًا".

ولم يرد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها على الفور على طلب للتعليق على تصريحات نكينجاسونج.

يشار إلى أن نيجيريا، وهي أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة، وسجلت حالات إصابة بكورونا أقل من كثير من الدول الأخرى بالقارة.

وفي الدنمارك، قالت السلطات في إنها رصدت 33 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر بسرعة في أجزاء من بريطانيا.

وقال معهد المصل الدنمركي، المسؤول عن مكافحة الأمراض المعدية في البلاد، في تقرير نشر أمس الأربعاء إن الحالات رُصدت في فحوص فيروس كورونا التي أجريت بين 14 نوفمبر/ تشرين ثانٍ و19 ديسمبر/ كانون الأول.

وحلّلت الدنمارك، الرائدة على مستوى العالم في مجال تسلسل الجينوم، المواد الجينية في 7805 عينات إيجابية خلال هذه الفترة ما يعني أن السلالة الجديدة وجدت في 0.4 بالمئة من حالات الإصابة.

وقال المعهد إن النسبة يمكن أن تتغير إذ لم يجر تحليل سوى نسبة 13.5 في المئة فقط من الحالات الإيجابية حتى الآن.

وعلقت الدنمارك، مثل العديد من الدول الأخرى، رحلات الطيران من بريطانيا حيث ظهرت السلالة الجديدة من الفيروس، التي يعتقد أنها أسرع في الانتشار من السلالات الأخرى.

كما أعلنت الصين، الخميس، تعليق رحلاتها الجوية مع المملكة المتحدة، إثر انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الخارجية وانغ ون بين، خلال مؤتمر صحفي في بيجين، إنه بعد "أخذ ممارسات الدول الأخرى في الحسبان، قررت الصين تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، بسبب سلالة الفيروس الجديدة".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، منعت الصين إصدار تأشيرات في لندن، كإجراء احترازي لمنع انتشار كورونا.

وأوقفت أكثر من 40 دولة حول العالم، بينها تركيا ودول أوربية، رحلاتها الجوية مع المملكة المتحدة، بعد اكتشاف سلالة الفيروس الجديدة، كما أغلق بعضها، بما فيهم فرنسا، الحدود البرية أيضًا.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن أن "السلالة الجديدة لها قدرة انتشار أسرع بنسبة 70 في المئة من السلالة الأصلية".