الشرطة الألمانية تطرح محجبة أرضا في الشارع لعدم ارتدائها الكمامة (فيديو)

أظهر مقطع التقطه أحد المارة في مدينة "اوبيرتال" غربي ألمانيا قيام الشرطة بطرح شابة محجبة أرضا لعدم ارتدائها كمامة الوجه.

وأظهر المقطع تقييد الشرطة لأيادي السيدة بعد طرحها أرضا على الرغم من اصطحابها لطفلها في عربته الصغيرة بجانب موقف للحافلات.

وحاولت إحدى الشرطيات منع مصور المقطع من التقاطه لكنه رفض.

وقالت الشرطة المحلية في بيان إن السيدة اعتدت على إحدى الشرطيات بالضرب في بطنها بعدما طالبتها الأخيرة بارتداء كمامة الوجه.

🇩🇪 German police stopped a Muslim woman in Wuppertal for not wearing a mask.

🚨They forcefully handcuffed the young woman. pic.twitter.com/4FLkfOTF4o

— Crackdown Chronicles (@CrackdownReport) December 24, 2020