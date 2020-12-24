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الشرطة الألمانية تطرح محجبة أرضا في الشارع لعدم ارتدائها الكمامة (فيديو)

(فيسبوك)
(فيسبوك)
24/12/2020

أظهر مقطع التقطه أحد المارة في مدينة "اوبيرتال" غربي ألمانيا قيام الشرطة بطرح شابة محجبة أرضا لعدم ارتدائها كمامة الوجه.

وأظهر المقطع تقييد الشرطة لأيادي السيدة بعد طرحها أرضا على الرغم من اصطحابها لطفلها في عربته الصغيرة بجانب موقف للحافلات.

وحاولت إحدى الشرطيات منع مصور المقطع من التقاطه لكنه رفض.

وقالت الشرطة المحلية في بيان إن السيدة اعتدت على إحدى الشرطيات بالضرب في بطنها بعدما طالبتها الأخيرة بارتداء كمامة الوجه.

وأضافت أن الشرطية قامت مع زملائها بتقييد السيدة بعد عدم استجابتها، وبعدها أسقطوها على الأرض بعد ضربها للشرطية حسب قولهم ثم فكوا قيدها بعدما حصلوا على هويتها وتحققوا منها.

وأعلنت المستشارة ميركل بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تمديد الإغلاق الجزئي حتى العاشر من يناير/ كانون الثاني المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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