البنك المركزي التركي يرفع نسبة الفائدة إلى 17%.. ماذا يعني ذلك؟

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، عن رفع أسعار الفائدة من 15 إلى 17 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

وأفاد بيان رسمي صادرعن البنك أن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك، قررت عقب اجتماعها برئاسة السيد ناجي آغبال محافظ البنك، رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة، من 15 إلى 17 بالمئة، وإجراء تشديد نقدي قوي بهدف السيطرة على توقعات التضخم بالنظر إلى الهدف المتوقع لنهاية عام 2021.

وأشار البيان إلى استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، رغم التطورات الإيجابية المتعلقة بلقاح فيروس كوفيد-19، مبينا أن بيانات الدخل القومي ومعطيات الربع الأخير من العام الجاري تشير إلى مسار جيد ونتائج قوية على مستوى النشاط الاقتصادي الداخلي، إلا أن القيود المفروضة بسبب العدد المتزايد في الإصابات بفيروس كورونا، تخلق حالة من عدم اليقين في النشاط الاقتصادي وخاصة قطاع الخدمات.

وشدد البنك المركزي التركي على أنه سيواصل موقفه النقدي في الفترة المقبلة مع مراعاة جميع العوامل المؤثرة على التضخم، إلى أن تظهر مؤشرات جديدة وقوية تدل على تراجع التضخم واستقرار الأسعار.

وكان البنك المركزي التركي قد قام، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برفع أسعارالفائدة من 10.25 إلى 15بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، موضحا أنه اتخذ هذا القرار لإعادة تأسيس عملية خفض التضخم ودعم استقرار الليرة.