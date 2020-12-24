اكتشاف 4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا من السلالة الجديدة المكتشفة، مؤخرًا، في بريطانيا.

وقالت وزارة الصحة: من خلال فحوصات أجريت اكتشفنا 4 حالات من الإصابة بفيروس كورونا من السلالة التي اكتُشفت مؤخرًا في بريطانيا.

وذكرت أن 3 من الحالات المكتشفة لأشخاص عادوا من بريطانيا، وموجودون في الحجر الصحي في فندق، وحالة أخرى من إسرائيل.

وأعلنت أنها تتابع جميع المستجدات، وستعلن عن المزيد من المعلومات حال توفرها.

والأحد، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن سلالة كورونا الجديدة التي اكتُشفت مؤخرًا باتت خارج نطاق السيطرة، مشيرًا إلى أنها ظهرت بشكل أساسي في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 4 وفيات، و3578 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 383.385 حالة، منها 3141 وفاة، و510 حالات خطيرة.

وعالميًّا، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19)، 78 مليونًا و903 آلاف و154 حالة، قضى منها متأثرًا بإصابته مليون و734 ألفًا و406 مصابين، في حين تعافى 55 مليونًا و456 ألفًا و555 حالة، منذ ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر/ كانون أول 2019 وحتى الآن، وفق موقع "وورلدميتر" المختص في الإحصاءات.