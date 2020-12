مقتل 3 ضباط شرطة وإصابة رابع في إطلاق نار وسط فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية صباح اليوم الأربعاء مقتل 3 من أفراد الشرطة وإصابة رابع في إطلاق نار وسط فرنسا.

وقتل ثلاثة من رجال الدرك وجرح رابع برصاص أطلقه مختل عقليا في قرية معزولة بوسط فرنسا ليل الثلاثاء الأربعاء، حسبما ذكرت مصادر متطابقة لوكالة الأنباء الفرنسية.

🇫🇷 2/2 Gunman still on the loose after the shooting dead of 3 police officers in central France. Officers aged 21, 37 and 45 were killed. The female domestic violence victim is safe and well.

وأكدت الشرطة الفرنسية، مقتل ثلاثة ضباط وإصابة رابع بالرصاص في واقعة بوسط فرنسا.

وقتل الضباط برصاص رجل يبلغ من العمر 48 عاما أثناء محاولتهم إنقاذ امرأة لجأت إلى سطح منزل بالقرب من قرية سان جوست في المنطقة من كليرمون فيران.

Three police officers have been shot dead in central France.

It's reported they were responding to a report of domestic violence against a woman.

They were shot at as they tried to approach the house.@SeanFletcherTV has the latest on the developing story. pic.twitter.com/MFFjtoKig8

