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مقتل 3 ضباط شرطة وإصابة رابع في إطلاق نار وسط فرنسا

أفراد من الشرطة الفرنسية في أحد شوارع ليون(أرشيف رويترز)
أفراد من الشرطة الفرنسية في أحد شوارع ليون(أرشيف رويترز)
23/12/2020

أعلنت السلطات الفرنسية صباح اليوم الأربعاء مقتل 3 من أفراد الشرطة وإصابة رابع في إطلاق نار وسط فرنسا.

وقتل ثلاثة من رجال الدرك وجرح رابع برصاص أطلقه مختل عقليا في قرية معزولة بوسط فرنسا ليل الثلاثاء الأربعاء، حسبما ذكرت مصادر متطابقة لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأكدت الشرطة الفرنسية، مقتل ثلاثة ضباط وإصابة رابع بالرصاص في واقعة بوسط فرنسا.

وقتل الضباط برصاص رجل يبلغ من العمر 48 عاما أثناء محاولتهم إنقاذ امرأة لجأت إلى سطح منزل بالقرب من قرية سان جوست في المنطقة من كليرمون فيران.

 

وبعيد منتصف ليلة  الأربعاء، أبلغ شرطيان بأعمال عنف ضد زوجة، واستهدفا بإطلاق النار عندما حاولا الاقتراب من المنزل الذي لجأت إليه المرأة المهددة.

وتوفي أحدهما متأثرا بجروحه بينما أصيب الثاني بجروح في فخذه ونقله رجال الإنقاذ إلى المستشفى.

إضرام النار في البيت

وبعدما أضرم النار في منزله، أطلق الرجل النار مرة أخرى على رجال الشرطة الموجودين في محيط المنزل، مما تسبب في مقتل اثنين آخرين، حسبما صرح مكتب المدعي العام في كليرمون فيران لوكالة الأنباء الفرنسية، الذي أكد أنه تم نقل المرأة إلى مكان آمن.

وذكر مصدر قريب من التحقيق أن "سبعة من أفراد القوات الخاصة على الأقل موجودون في الموقع واتخذت إجراءات وقائية مشددة نظرا لخطورة الرجل".

وقالت وكال الأنباء الفرنسية "يبدو أن مطلق النار معروف بوقائع مرتبطة بمشاكل تتعلق بحضانة أطفال".

المصدر : وكالات

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