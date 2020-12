متى ينبغي رمي الكِمامة؟ لاصقة ملونة تحل هذه المعضلة

تطرّق باحثون أسكتلنديون إلى معضلة باتت سائدة في الحياة اليومية مع ارتداء الكِمّامات؛ فمتى ينبغي تغيير هذه الأقنعة الواقية التي تسهم إلى حد كبير في تجنب انتقال عدوى فيروس كورونا المستجدّ؟.

وطوّرت شركة "إنسيغنيا تكنولودجيز" عبر مختبرها -بمدينة ماذرويل في غلاسكو (أسكتلندا)- لاصقة توضع على جهاز واقٍ يتغيّر لونها عند استخدام هذا الجهاز مرّات عدّة بما يحد من فاعليته، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتعتمد هذه اللاصقات على "سلسلة من الأصباغ الذكية وأنواع حبر يتغيّر لونها مع تعرّضها لثاني أكسيد الكربون"، وفق المهندس في الشركة غراهام سكينر.

وأوضح سكينر "عندما بدأ الوباء ينتشر وساد التباس بشأن الوقت المناسب لرمي الكمّامات، قرّرنا استخدام هذه التكنولوجيا لتطوير لاصقة يتغيّر لونها توضع على قناع أو قميص طبّي".

