كورونا.. إصابات قياسية وشركات تتوقع فعالية لقاحاتها مع السلالة الجديدة

تتوقع أربع شركات على الأقل أن تكون اللقاحات التي أنتجتها للوقاية من مرض كوفيد-19 فعالة ضد سلالة جديدة للفيروس سريعة الانتشار في بريطانيا ويجرون اختبارات ستوفر تأكيدا لتوقعاتهم في الأسابيع القليلة القادمة.

وقال أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك الألمانية التي استغرقت أقل من عام، بالشراكة مع شركة فايزر الأمريكية، للحصول على موافقة على اللقاح، إنه يتوقع أن يظل اللقاح فعّالا.

كذلك تعتقد شركات مودرنا وكيورفاك الألمانية وأسترا زينيكا البريطانية أن اللقاحات التي طوروها ستنجح في مواجهة السلالة الجديدة للفيروس التي تسببت في فوضى ببريطانيا، الأمر الذي أدى إلى موجة من حظر السفر التي تعطل التجارة مع أوربا وتهدد بتعميق عزلة بريطانيا عن القارة.

NEWS: The @EU_Commission 🇪🇺 granted a conditional marketing authorization for our #COVID19 vaccine with @BioNTech_Group. https://t.co/ObDENZTQtI https://t.co/e57dAu0xFA pic.twitter.com/7nNAo2THju

— Pfizer Inc. (@pfizer) December 21, 2020