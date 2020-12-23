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كورونا.. إصابات قياسية وشركات تتوقع فعالية لقاحاتها مع السلالة الجديدة

الشركات تتوقع فعالية لقاحاتها مع سلالة كورونا الجديدة (رويترز)
الشركات تتوقع فعالية لقاحاتها مع سلالة كورونا الجديدة (رويترز)
23/12/2020

تتوقع أربع شركات على الأقل أن تكون اللقاحات التي أنتجتها للوقاية من مرض كوفيد-19 فعالة ضد سلالة جديدة للفيروس سريعة الانتشار في بريطانيا ويجرون اختبارات ستوفر تأكيدا لتوقعاتهم في الأسابيع القليلة القادمة.

وقال أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك الألمانية التي استغرقت أقل من عام، بالشراكة مع شركة فايزر الأمريكية، للحصول على موافقة على اللقاح، إنه يتوقع أن يظل اللقاح فعّالا.

كذلك تعتقد شركات مودرنا وكيورفاك الألمانية وأسترا زينيكا البريطانية أن اللقاحات التي طوروها ستنجح في مواجهة السلالة الجديدة للفيروس التي تسببت في فوضى ببريطانيا، الأمر الذي أدى إلى موجة من حظر السفر التي تعطل التجارة مع أوربا وتهدد بتعميق عزلة بريطانيا عن القارة.

وقال شاهين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "من المرجح بشدة من الناحية العلمية أن استجابة جهاز المناعة بواسطة هذا اللقاح يمكن أن تتعامل أبضا مع هذه السلالة للفيروس".

وأوضح أن الحصول على إجابة نهائية سيحتاج إلى أسبوعين آخرين أو نحو ذلك من أجل الدراسة وجمع البيانات، مشيرا إلى أن اللقاح يحتوي على ما يزيد عن 1270 حمضا أمينيا، تسعة منها وحسب تغيرت في الفيروس المتحور.

ويعني ذلك أن 99  في المئة من البروتين يظل كما هو دون تغير.

والسلالة الجديدة قد تكون أكثر عدوى بنسبة تصل إلى 70 في المئة وقد تكون سببا أكبر للقلق على الأطفال، وقال شاهين "من حيث المبدأ، يتمثل جمال تقنية اللقاح في أن بمقدورنا أن نبدأ مباشرة في هندسة اللقاح على نحو يحاكي بشكل كامل هذا التحور الجديد".

وشرح قائلا "سنكون قادرين على توفير لقاح جديد من الناحية الفنية خلال ستة أسابيع، وبالطبع، هذه ليست مسألة تقنية وحسب، علينا أن نتعامل مع الكيفية التي ستنظر بها الهيئات الرقابية للأمر".

عبوات من لقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا (رويترز)

المرحلة الأخيرة

وبدأت شركة كيورفاك الألمانية المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية على لقاحها الأسبوع الماضي وتقوم بشكل دائم بمراجعة السلالات التي قالت الشركة إنها أمر شائع مع انتشار الفيروس.

وقال باتريك فالانس كبير المستشارين العلميين في بريطانيا يوم السبت إن اللقاحات كافية على ما يبدو لتوليد استجابة مناعية لسلالة فيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء إنها ستعقد اجتماعا للأعضاء لمناقشة استراتيجيات التصدي للتحور.

إصابات كورونا تسجل رقما قياسيا

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء إن إصابات فيروس كورونا الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة وإن نصف الإصابات في الأمريكتين.

وتظهر البيانات استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.

وقالت المنظمة ومقرها جنيف في تقريرها الوبائي الأسبوعي إن الحالات الجديدة زادت 6 بالمئة أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر كانون الأول. وزادت الوفيات الجديدة 4 بالمئة أو حوالي 79 ألفا في نفس الفترة.

المصدر : وكالات

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