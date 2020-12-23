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طرد 9 لاعبين بعد شجار عنيف في ختام الدوري البرازيلي تحت 17 سنة (فيديو)

شجار لاعبي الفريقين داخل المستطيل الأخضر ودخول البدلاء في المعركة (مواقع التواصل)
شجار لاعبي الفريقين داخل المستطيل الأخضر ودخول البدلاء في المعركة (مواقع التواصل)
23/12/2020

شهدت الجولة الختامية للدوري البرازيلي (تحت 17 سنة) بين فريقي أتليتكو باراناينسي وفلومينينسي، الإثنين الماضي، شجارًا عنيفًا بين اللاعبين في الوقت الإضافي من المباراة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه بداية الخلاف عندما اشتبك لاعبان من الفريقين في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم فلومينينسي بهدفين لهدف.

وسرعان ما تحول الخلاف إلى شجار جماعي عنيف بالأيدي والأرجل، إذ تدخل لاعبو الفريقين في الشجار، بما في ذلك الجالسون على دكة البدلاء.

وتدخل الجهازان الفني والإداري للفريقين لفض الاشتباك بين اللاعبين، فيما ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الحكم طرد -لاحقًا- 9 لاعبين من الفريقين لينتهي اللقاء بالنتيجة نفسها (2-1)، ويتوّج فلومينينسي بلقب بطل البرازيل للمرة الرابعة في تاريخه.

واستهجن مغردو مواقع التواصل الشجار داخل الملعب، خاصة ما بدر من لاعب فلومينينسي، الذي دخل المستطيل الأخضر -من على مقاعد البدلاء- ليركل لاعب الخصم بضربة قوية على طريقة "الكاراتيه"، ما أثار مزيدًا من الشغب وأشعل المعركة بين اللاعبين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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