طرد 9 لاعبين بعد شجار عنيف في ختام الدوري البرازيلي تحت 17 سنة (فيديو)

شهدت الجولة الختامية للدوري البرازيلي (تحت 17 سنة) بين فريقي أتليتكو باراناينسي وفلومينينسي، الإثنين الماضي، شجارًا عنيفًا بين اللاعبين في الوقت الإضافي من المباراة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه بداية الخلاف عندما اشتبك لاعبان من الفريقين في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم فلومينينسي بهدفين لهدف.

وسرعان ما تحول الخلاف إلى شجار جماعي عنيف بالأيدي والأرجل، إذ تدخل لاعبو الفريقين في الشجار، بما في ذلك الجالسون على دكة البدلاء.

وتدخل الجهازان الفني والإداري للفريقين لفض الاشتباك بين اللاعبين، فيما ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الحكم طرد -لاحقًا- 9 لاعبين من الفريقين لينتهي اللقاء بالنتيجة نفسها (2-1)، ويتوّج فلومينينسي بلقب بطل البرازيل للمرة الرابعة في تاريخه.

واستهجن مغردو مواقع التواصل الشجار داخل الملعب، خاصة ما بدر من لاعب فلومينينسي، الذي دخل المستطيل الأخضر -من على مقاعد البدلاء- ليركل لاعب الخصم بضربة قوية على طريقة "الكاراتيه"، ما أثار مزيدًا من الشغب وأشعل المعركة بين اللاعبين.

Think it’s mad fights in footy. The way the jump studs first. Proper looks like a bunch of girls😂😂 https://t.co/LuhoqKWs9e

Why do South American’s always come flying in with a Kung fu kick during football hand bags? https://t.co/DL6xyUCRbn

Dude left the bench and chose violence. jump kick outta nowhere https://t.co/zFNEmx35v7

The flying kick at 8 seconds in then the geeza trying to roundhouse someone at 29 seconds and missing😭 what a game https://t.co/WrQEdNviwM

No Christmas spirit on display here…

It properly kicked off during an Under-17 final between Fluminense and Athletico Paranaense in Brazil.

That kick to the face 😲 pic.twitter.com/WNmMv5U3Ic

— BetConnect (@betconnect) December 22, 2020