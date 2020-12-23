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"مدير جامعة سابق".. شاهد: أول الحاصلين على لقاح كورونا في قطر

قطر تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا هي الأكبر في تاريخ البلاد (مواقع التواصل)
قطر تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا هي الأكبر في تاريخ البلاد (مواقع التواصل)
23/12/2020

نشرت وسائل إعلام قطرية اليوم الأربعاء لقاء مع أول مواطن قطري يتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وهو مدير جامعة قطر السابق الدكتور عبد الله الكبيسي.

وقال الكبيسي إن وباء كوفيد-19 وباء خطير ينبغي أن يؤخذ على محمل الجدية، واللقاح يعتبر آمن ونسبة فعاليته كبيرة بحسب الأطباء والمختصين.

ونصح الكبيسي بالاستماع إلى نصائح الخبراء فيما يتعلق بأخذ اللقاح من عدمه لافتا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وآراء غير المختصين.

وكانت قد وصلت الشحنة الأولى من لقاح شركتي فايزر-بيونتك المضاد لفيروس كورونا إلى قطر بعد ساعات من إجازة وزارة الصحة القطرية استخدامه بشكل طارئ في البلاد بدءا من اليوم الأربعاء من خلال المراكز الصحية في الدولة.

وخصصت الشحنة الأولى لتحصين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة لكونهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، فضلا عن بعض الكوادر الطبية والتمريض والخدمات الطبية المساندة الذين يتعاملون مع مرضى كورونا بشكل يومي، بالإضافة إلى العاملين الصحيين في دور المسنين وخدمات العناية المنزلية.

وتعهدت قطر بأن يكون اللقاح بالمجان، وبأنها ستوفر خلال العام القادم ما يكفي من اللقاحات لتطعيم جميع الفئات السنية المستهدفة الموجودة في دولة قطر.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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