بعد حل الكنيست.. انتخابات إسرائيلية مبكرة للمرة الرابعة خلال عامين

تشهد إسرائيل في 23 مارس/آذار المقبل، انتخابات مبكرة بعد فشل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أمس الثلاثاء في الوفاء بالموعد النهائي لإقرار الميزانية.

وأعلن رئيس الكنيست حله؛ منتصف ليلة أمس الثلاثاء، في جلسة نقلها التلفزيون على الهواء، قائلا إن إجراء انتخابات مبكرة بات تلقائيا نظرا لإخفاق البرلمان في إقرار الميزانية.

وتعد هذه الانتخابات الرابعة في إسرائيل خلال عامين، وتأتي بعد تعمق الخلاف بين كل من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء وشريكه في الائتلاف الحاكم "أزرق-أبيض" نيس غانتس وزير الدفاع والذي كان من المقرر أن يتولي رئاسة الحكومة الربيع القادم.

غانتس "يمين" ونتنياهو (غيتي-أرشيف)

وتعد الميزانية مصدر الخلاف بين الحليفين؛ إذ أراد الأول إقرارها لمدة عام، في حين أصر غانتس على أن يكون ذلك لعامين بموجب الاتفاق الائتلافي الموقع بينهما في أبريل/نيسان الماضي، والذي بناء عليه تم تشكيل الحكومة بعد ذلك بشهر واحد.

وقال نتنياهو في بيان مساء الثلاثاء "لم يكن الليكود يريد انتخابات، وصوتنا مرارا وتكرارا ضدها"، ووعد بأن حزبه سيفوز فيها.

وكان من المقرر أن ينتهي الموعد النهائي لإقرار الميزانية وفق القانون (بعد 100 يوم كحد أقصى على تشكيل الحكومة) في 25 أغسطس/آب الماضي، إلا أن الكنيست أدخل تعديلا على القانون وتم تأجيل الموعد النهائي إلى 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

تبدأ حملة الانتخابات البرلمانية في وقت يواجه فيه نتنياهو غضبا شعبيا بسبب النهج الذي اتبعه في التصدي لأزمة كورونا، إضافة إلى متابعته أمام القضاء بتهمة الفساد.

وتشير الصحف الإسرائيلية الصادرة صباح اليوم الإبعاء أن العرب وكورونا سيكون لهما تأثير كبير على نتائج الانتخابات المبكرة ، حيث تبدأ حملة الانتخابات البرلمانية في وقت يواجه فيه نتنياهو غضبا شعبيا بسبب النهج الذي اتبعه في التصدي لأزمة كورونا، إضافة إلى متابعته أمام القضاء بتهمة الفساد.

بينما توقع محللون إسرائيليون تنامي التصويت المضاد من قبل عرب إسرائيل خلال الانتخابات القادمة، من خلال التحالف المشترك بين الجهات الأربعة الممثلة لهم .

وكان نتنياهو وغانتس شكلا حكومة وحدة في مايو/أيار الماضي بعد 3 انتخابات غير حاسمة منذ أبريل/نيسان 2019، لكنهما وصلا إلى طريق مسدود بسبب خلاف بشأن إقرار الميزانية، وهي خطوة ضرورية لتنفيذ اتفاق يتسلم بموجبه غانتس السلطة من نتنياهو في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.