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"استبدادية".. أصغر جمهوري في الكونغرس الأمريكي القادم يهاجم تدابير كورونا (فيديو)

عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية نورث كارولاينا ماديسون كاوثورن (موافع التواصل)
عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية نورث كارولاينا ماديسون كاوثورن (موافع التواصل)
23/12/2020

هاجم أصغر عضو بالكونغرس الأمريكي القادم عن الحزب الجمهوري بالإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد والتي تمنع التجمعات والاحتفالات بأعياد رأس السنة وعيد الشكر في الولايات المتحدة.

وقال ماديسون كاوثورن، 25 عاما، وعضو الكونغرس القادم عن الدائرة الحادية عشر بولاية نورث كارولاينا، في تصريحات أمام عدد من مؤيديه إنه "لشيء ممتع أن تكون بالحزب الجمهوري، فنحن قادرون على الاجتماع معاً بأشخاصنا".

وأضاف "لا أستطيع أن أصدق أن عددا من حكام الولايات يقولون لنا لا تتجمعوا في عطلة عيد الشكر أو عيد الميلاد، هذا استبداد ينبغي محاربته".

وقوبلت تصريحات كاوثورن بالاستهجان الواسع من قبل العديد من المغردين الأمريكيين، واعتبروا أن مثل هذه التصريحات سبب رئيسي لتواصل ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة بفيروس كورونا والتي تخطت 18 مليون إصابة، فضلا عن وفاة أكثر من 330 ألف أمريكي.

وكان عضو الكونغرس القادم في ولاية كارولينا الشمالية الغربية قال منذ يومين إنه سيطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، في خطوة يقول الخبراء السياسيون إنها لا تملك فرصة واقعية لمنع الرئيس المنتخب جو بايدن من تولي منصبه الشهر المقبل.

وأعلن الجمهوري كاوثورن، الذي فاز بسهولة في أحد دوائر ولاية نورث كارولاينا التي تضم أغلب مناطق الولاية الغربية، عن خططه لتحدي فوز بايدن عندما ينعقد الكونغرس في 6 يناير لفرز نتائج الهيئة الانتخابية.

وكتب كاوثورن على تويتر الاثنين "الحق في التصويت في انتخابات حرة ونزيهة هو حجر الزاوية في جمهوريتنا. محاولات تقويض السلطة الدستورية للمجالس التشريعية للولايات لإجراء انتخابات تضرب قلب الحكومة التمثيلية. اخترت الوقوف أمام الخرق، للقتال من أجلنا".

المصدر : مواقع أمريكية + مواقع التواصل

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