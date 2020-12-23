"ستبدأ من الصفر".. تويتر تسلم بايدن حسابات إدارة ترمب خالية من المتابعين

أعلنت إدارة "تويتر" عن بدء مباحثاتها مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدين؛ حول تسلم ونقل حسابات البيت الأبيض على موقعها من إدارة الرئيس دونالد ترمب إلي بايدين.

وقال نيكولاس باسيليو المتحدث بإسم تويتر في بيان رسمي إن "الشركة بدأت مباحثات لا تزال مستمرة مع الفريق الانتقالي لبايدن حول عدد من المسائل المتعلقة بنقل حسابات البيت الأبيض (على تويتر)".

ويبلغ عدد متابعي الحسابات الحكومية للرئيس ترمب والبيت الأبيض على تويتر، 33 مليونا و26 مليونا على التوالي.

حساب ترمب الرئاسي

وأشار مسؤول أمريكي، مساء أمس الثلاثاء، إلى أن الحسابات الرسمية للرئيس دونالد ترمب والبيت الأبيض على تويتر، "ستبدأ من الصفر" عندما تنتقل إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وصرح روب فلاهرتي، المدير الرقمي لحملة بايدن، أن ترامب عندما تسلم السلطة استحوذ على جميع متابعي حساب الرئيس السابق باراك أوباما على تويتر.

وأضاف "في 2016 استحوذت إدارة ترمب على جميع متابعي حساب الرئيس أوباما (الحكومي) وحساب البيت الأبيض على تويتر (..)".

حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تويتر (تويتر)

وتابع "في 2020 أبلغتنا شركة تويتر أن (حسابات) إدارة بايدن على تويتر يجب أن تبدأ من الصفر".

بدورها، ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن حسابات السيدة الأولى والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سيتم إعادة عدد متابعيها للصفر.

ويبدو أن ترمب لن يخرج خاسرًا من عملية التصفير حيث يبلغ عدد متابعي حسابه الشخصي 88 مليون متابع.

ويعد ترمب من أكثر مستخدمي موقع التدوين القصير "تويتر" ، مفضلًا استخدام حسابه الشخصي عن حساب البيت الأبيض، وتحديثه بشكل لحظي خلال فترة رئاسته.