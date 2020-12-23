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تزن نحو 3 كيلو غرامات.. مسافر يخفي مخدرات في لوحات مارداونا (فيديو)

23/12/2020

ضبطت سلطات مطار إسطنبول الدولي، اليوم الأربعاء، أكثر من 2 كيلو غرام من مادة الكوكايين المخدرة بحوزة مسافر ألماني.

وكان المسافر من أصل كرواتي ( م. ر  72 عاما) يخفي المخدرات خلف لوحات لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

وحسب مراسل الأناضول، فتشت أجهزة الأمن حقائب المسافر الذي وصل إسطنبول قادما من كولومبيا، عقب قيامه بحركات مشبوهة.

وإثر التفتيش في الحقائب بواسطة أجهزة الأشعة بدايةً ومن ثم بكلاب الشرطة، تم العثور على 2 كيلو و650 غراما من مادة الكوكايين، خلف لوحات للنجم الأرجنتيني.

وعلى الفور، اقتادت أجهزة الأمن المشتبه فيه إلى السلطات القضائية، حيث تم حبسه ومصادرة المواد المخدرة.

وتوفي مارادونا، الذي خاض صراعات طويلة مع الإدمان، عن عمر 60 عاما نتيجة إصابته بأزمة قلبية بعد أن خضع في وقت سابق من نوفمبر تشرين الثاني لجراحة في المخ بسبب تجلط دموي.

وأحدثت وفاة مارادونا، الذي قاد بلاده للفوز بكأس العالم، موجة من الحزن امتدت من الأرجنتين إلى نابولي بإيطاليا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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