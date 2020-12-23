البث الحي
الأخبار|مصر

بيان من الداخلية المصرية بشأن الحالة الصحية لعائشة خيرت الشاطر

عائشة خيرت الشاطر (مواقع التواصل)
عائشة خيرت الشاطر (مواقع التواصل)
23/12/2020

أقرت السلطات المصرية، الأربعاء، بإيداع عائشة ابنة نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر، في مستشفى السجن لتلقي العلاج.

جاء ذلك وفق بيان وزارة الداخلية، عقب تواتر تقارير إعلامية تحذر من تدهور الحالة الصحية لعائشة الشاطر، المحتجزة منذ نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2018.

وقال البيان إن عائشة مودعة بمستشفى السجن على ذمة إحدى القضايا، ولها تاريخ مرضي قبل إيداعها بالسجن، حيث وضِعت لها خطة علاجية منذ تاريخ إيداعها من خلال الأطباء المعالجين.

وأضاف أن آخر التحاليل والفحوصات التي أُجريت لها أظهرت أن العلامات الحيوية في الحدود الطبيعية، والحالة العامة مستقرة وتتناول الأغذية الصحية المقررة لها وفق برنامجها العلاجي.

ونفت الداخلية صحة ما اعتبرته ادعاءات بتدهور الحالة الصحية لابنة الشاطر ومنع دخول الطعام والشراب والدواء إليها، بحسب البيان ذاته.

وحذرت منظمات دولية، بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، في تقارير منفصلة، من تدهور صحة عائشة الشاطر بمقر احتجازها في القاهرة.

وعائشة الشاطر (40 عامًا) أوقفتها السلطات قبل نحو عامين، برفقة ما لا يقل عن 18 شخصًا آخرين، بينهم زوجها الحقوقي محمد أبو هريرة، قبل أن تمثل أمام النيابة آنذاك بتهم الانتماء إلى جماعة إرهابية.

وعادة ما تنفي السلطات صحة بيانات حقوقية عن الأوضاع المتردية للسجناء، وتؤكد التزامها بمراعاة حقوق الإنسان وفق القانون والدستور للنزلاء كافة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

متى ينبغي رمي الكِمامة؟ لاصقة ملونة تحل هذه المعضلة

الكمامة قد تحمي من خطر فيروس كورونا المستجد (مواقع التواصل)

بريطانيا ترصد سلالة جديدة من كورونا لدى قادمين من جنوب أفريقيا

وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في مؤتمر صحفي بشأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا (رويترز)

رسالة من هنية إلى 30 زعيما عربيا وإسلاميا بشأن التطبيع مع إسرائيل

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية (غيتي - أرشيفية)

عالم فرنسي يوضح تفاصيل تحول فيروس كورونا وقدرة اللقاحات الحالية على العلاج

خبراء: لن يتم تلقيح سكان العالم في أقل من ستة أشهر (رويترز)
الأكثر قراءة

"ارحل" يتصدر مرة أخرى في مصر وسط سخط شعبي متصاعد ضد السيسي

وصفها بـ "العار".. ترمب يرفض خطة الكونغرس للإنعاش الاقتصادي بسبب "مساعدات مصر"

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

نائب عربي يوبخ مسؤوليْن إماراتيين شاركا في جلسة في الكنيست (فيديو)

النائب سامي أبو شحادة (موقع التواصل)

رئيس الوزراء العراقي يعلق على لقطة "تعديل قميصه" من قبل أردوغان (فيديو)

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أبدى دهشته من التركيز على حركة "تعديل قميصه" من قبل أردوغان (مواقع التواصل الاجتماعي)