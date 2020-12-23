بريطانيا ترصد سلالة جديدة من كورونا لدى قادمين من جنوب أفريقيا

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الأربعاء، اكتشاف سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا في بلاده، قال إنها "أكثر قدرة على الانتقال" من السلالة المكتشفة مؤخرا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مساء الأربعاء.

وقال هانكوك إنه تم اكتشاف إصابتين بالسلالة الجديدة في المملكة المتحدة، مرجحا أن يكون مصدر تلك السلالة جنوب إفريقيا.

وأضاف أن المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا يجب أن يعزلوا أنفسهم على الفور.

وأوضح الوزير البريطاني أن السلالة الأخيرة مقلقة للغاية لأنها أكثر قدرة على الانتقال من سلالة الفيروس المكتشفة مؤخرا في المملكة المتحدة.

وذكر الوزير أن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت بنسبة 57% في الأسبوع الماضي، لافتا أن بلاده تشهد الآن تقريبا نفس الذروة التي كانت خلال الموجة الأولى من الفيروس.

كما شدد على ضرورة اتخاذ الحكومة البريطانية إجراءات للحد من انتشار الفيروس.

وقالت نائبة كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، جيني هاريس، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الصحة إن عدد المصابين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا يشهد ارتفاعًا في المملكة المتحدة .

وأعلن المجلس الاستشاري البريطاني المعني بالتهديدات الجديدة والناشئة لفيروسات الجهاز التنفسي، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد والذي تنتشر بمعدل أسرع، تتطلب الكثير من الحيطة والحذر من قبل جميع البريطانيين.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت بريطانيا ومن بعدها وهولندا وجنوب إفريقيا والدنمارك ظهور سلالة جديدة من الفيروس على أراضيهم.

والأحد، قال وزير الصحة البريطاني، إن سلالة كورونا الجديدة التي تم اكتشافها مؤخرا باتت خارج نطاق السيطرة، مشيرا أنها ظهرت بشكل أساسي في سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن السلالة الجديدة لها قدرة انتشار أسرع بنسبة 70 بالمئة، لافتا أنه لا توجد بيانات تشير إلى أنها أكثر فتكا من السلالة الأصلية.

بدورها، قالت وزارة الصحة البريطانية، إنه لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة أكثر خطورة أو أكثر تسببا للوفاة.​​​​​​​

الصحة العالمية أعلنت العثور على سلالة كورونا الجديدة في خمس دول غير بريطانيا (رويترز)

حصيلة قياسية

من جهة أخرى، أعلنت السلطات البريطانية، الأربعاء، تسجيل 39 ألفا و237 إصابة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية على الإطلاق منذ بدء انتشار الفيروس.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"إن بريطانيا سجلت 39 ألفا و237 إصابة جديدة و744 حالة وفاة بكورونا خلال اليوم الأخير.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بريطانيا إلى مليونين و149 ألفا و551، فيما بلغت الوفيات 69 ألفا و51.

ويأتي هذا الارتفاع بالإصابات في وقت سجلت فيه بريطانيا ظهورسلالتين جديدتين من فيروس كورونا، قالت إنهما أخطر من السلالة الأصلية، كانت آخرها اليوم ووصفتها بأنها أخطر من الأولى.