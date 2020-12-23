الهدف 644.. ميسي يجتاز رقم بيليه ويقود برشلونة للفوز على بلد الوليد (فيديو)

قدّم برشلونة عرضا قويا وفاز خارج أرضه 3-صفر على ريال بلد الوليد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الثلاثاء، بينما سجل ليونيل ميسي هدفه 644 مع النادي ليجتاز رقم الأسطورة بيليه في عدد الأهداف مع فريق واحد.

وصنع ميسي أخيرا هدفه الأول هذا الموسم عندما أرسل كرة عرضية حوّلها المدافع كليمو لينجليه إلى داخل الشباك في الدقيقة 21.

#الدوري_الإسباني برشلونة يقسو على بلد الوليد بثلاثية نظيفة ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#beINLiga #LaLiga — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2020

وساهم ميسي أيضا في الهدف الثاني حيث أرسل تمريرة رائعة إلى الظهير الأيمن سيرجينو ديست ليحولها سريعا إلى كرة عرضية في طريق مارتن بريثويت وتهتز الشباك في الدقيقة 35.

محطم الأرقام القياسية

وتوج ميسي، محطم الأرقام القياسية، مجهوده الكبير بالتسجيل بنفسه، حيث تلقى تمريرة من الشاب بيدري وسدد الكرة بقوة من مدى قريب في مرمى أصحاب الأرض، ليجتاز رقم بيليه مع سانتوس.

Ig Messi : (1) When I started playing football, I did not expect that I would break a record like this, especially since it is a number for @Pele … pic.twitter.com/NertBGqYek — Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) December 22, 2020

وظهر فريق المدرب رونالد كومان بأكمله بشكل مقنع لينجح في تعويض تعادله المحبط على أرضه 2-2 مع بلنسية يوم السبت الماضي ويحقق فوزه الأول خارج أرضه في الدوري منذ التفوق على سيلتا فيجو في أول أكتوبر تشرين الأول.

ويبقى برشلونة في المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 14 مباراة.

Lionel Messi is now the topscorer for a single club in football history.🐐 pic.twitter.com/JYekLLo1kq — Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) December 22, 2020

وبدا ميسي، الذي أكد هذا الأسبوع أنه تعرض لبعض المعاناة في خوض مباريات دون حضور مشجعين، لائقا وجاهزا منذ البداية.

وكان اللاعب البالغ عمره 33 عاما قريبا من افتتاح التسجيل عندما سدد كرة في الزاوية العليا لكن الحارس جوردي ماسيب أنقذها ببراعة.

وشغل ميسي دور موزع التمريرات وقائد الهجمات ببراعة، كما اقترب من تسجيل هدف آخر في الوقت بدل الضائع لكنه توغل بالكرة داخل المنطقة ثم سدد من زاوية ضيقة في القائم.

Congratulations on your historic record, Lionel. But above all, congratulations on your beautiful career at Barcelona. Stories like ours, of loving the same club for so long, unfortunately will be increasingly rare in football. I admire you very much, @ Leo Messi — Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) December 19, 2020

ميسي وبيليه.. تنافس وتفوق

كان نجم برشلونة الإسباني ميسي قد عادَل رقم الأسطورة بيليه مع سانتوس البرازيلي بتسجيله 643 هدفا مع فريق واحد بعدما هزّ شباك بلنسية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس السبت.

ووصل الأرجنتيني ميسي (33 عاما) إلى هذا الانجاز عبر ضربة رأس من مدى قريب قبل الاستراحة مباشرة بعدما أهدر بنفسه ركلة جزاء أنقذها خاومي دومينيك حارس بلنسية.

وسجل الأسطورة البرازيلي بيليه 643 هدفا في 665 مباراة رسمية مع سانتوس، بينما احتاج ميسي لخوض 748 مباراة ليصل لهذا الرقم، لكنه نجح في ذلك خلال 17 موسما مقارنة ببيليه الذي احتاج إلى 19 موسما.

وخاض بيليه (80 عاما) مباراته الأولى مع سانتوس وعمره 15 عاما في عام 1956 ورحل عن الفريق عام 1974 بعد فوزه بستة ألقاب للدوري البرازيلي بالإضافة إلى لقبين لكأس ليبرتادوريس في أمريكا الجنوبية التي تعادل دوري أبطال أوربا.