الهدف 644.. ميسي يجتاز رقم بيليه ويقود برشلونة للفوز على بلد الوليد (فيديو)

قدّم برشلونة عرضا قويا وفاز خارج أرضه 3-صفر على ريال بلد الوليد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الثلاثاء، بينما سجل ليونيل ميسي هدفه 644 مع النادي ليجتاز رقم الأسطورة بيليه في عدد الأهداف مع فريق واحد.

وصنع ميسي أخيرا هدفه الأول هذا الموسم عندما أرسل كرة عرضية حوّلها المدافع كليمو لينجليه إلى داخل الشباك في الدقيقة 21.

وساهم ميسي أيضا في الهدف الثاني حيث أرسل تمريرة رائعة إلى الظهير الأيمن سيرجينو ديست ليحولها سريعا إلى كرة عرضية في طريق مارتن بريثويت وتهتز الشباك في الدقيقة 35.

وتوج ميسي، محطم الأرقام القياسية، مجهوده الكبير بالتسجيل بنفسه، حيث تلقى تمريرة من الشاب بيدري وسدد الكرة بقوة من مدى قريب في مرمى أصحاب الأرض، ليجتاز رقم بيليه مع سانتوس.

Ig Messi : (1) When I started playing football, I did not expect that I would break a record like this, especially since it is a number for @Pele … pic.twitter.com/NertBGqYek

وظهر فريق المدرب رونالد كومان بأكمله بشكل مقنع لينجح في تعويض تعادله المحبط على أرضه 2-2 مع بلنسية يوم السبت الماضي ويحقق فوزه الأول خارج أرضه في الدوري منذ التفوق على سيلتا فيجو في أول أكتوبر تشرين الأول.

ويبقى برشلونة في المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 14 مباراة.

وبدا ميسي، الذي أكد هذا الأسبوع أنه تعرض لبعض المعاناة في خوض مباريات دون حضور مشجعين، لائقا وجاهزا منذ البداية.

وكان اللاعب البالغ عمره 33 عاما قريبا من افتتاح التسجيل عندما سدد كرة في الزاوية العليا لكن الحارس جوردي ماسيب أنقذها ببراعة.

وشغل ميسي دور موزع التمريرات وقائد الهجمات ببراعة، كما اقترب من تسجيل هدف آخر في الوقت بدل الضائع لكنه توغل بالكرة داخل المنطقة ثم سدد من زاوية ضيقة في القائم.

Congratulations on your historic record, Lionel. But above all, congratulations on your beautiful career at Barcelona. Stories like ours, of loving the same club for so long, unfortunately will be increasingly rare in football. I admire you very much, @ Leo Messi

