البث الحي
الأخبار|أمريكا

"خطر جسيم".. بايدن: الهجوم الإلكتروني لن يمر دون رد وعلى ترمب توجيه اللوم لروسيا

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)
23/12/2020

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يوم الثلاثاء على أنه لم يشهد أي دليل على السيطرة على الهجوم الإلكتروني الضخم الذي استهدف وكالات أمريكية عدة محذرا من أن الخرق لن يمر دون رد بمجرد توليه منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني.

وأضاف بايدن للصحفيين في ويلمنجتون بولاية ديلاوير أن على الرئيس دونالد ترمب إلقاء اللوم على روسيا، وهو أمر لم يفعله حتى الآن على الرغم من توجيه وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير العدل وليام بار الاتهام إلى موسكو.

فبخلاف العديد من المسؤولين السياسيين وبعضهم داخل حكومته، قلل الرئيس ترمب من حجم هذا الهجوم وكذلك من المسؤولية المحتملة لروسيا عنه.

بل إن ترمب رجح على تويتر أن تكون الصين هي المسؤولة عن الهجوم الإلكتروني الذي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي، حيث تم اختراق ما لا  يقل عن ست وكالات حكومية.

ووصف بايدن الهجوم قائلا "إنها مخاطرة جسيمة ومستمرة، ولا أرى أي دليل على أنها تحت السيطرة".

ورأى ان "تأمين فضائنا الالكتروني قد يكلف مليارات الدولارات. ساقوم بكل ما هو ضروري لتحقيق ثلاثة اهداف: أولا، تحديد مدى الاضرار وثانيا كيفية حصول ذلك وثالثا ما علي القيام به في الداخل، داخل ادارتي لحماية (الفضاء الالكتروني الأمريكي) مستقبلا".

وتابع بايدن "عندما يتم إعلامي بمدى الاضرار وهوية المسؤولين عنها، يمكنهم التأكد من أننا سنرد، وأننا سنرد على الأرجح بطريقة متكافئة"، مشيرا الى ان "هناك خيارات عدة لن أناقشها الآن".

وأردف "هذا الرئيس لم يحدد المسؤولين حتى الآن. هذا الهجوم وقع على مرأى من دونالد ترمب بينما هو كان لا ينظر، ولكن تأكدوا من أنه حتى لو لم يأخذ (الهجوم) على محمل الجد، فانا سأفعل ذلك".

وأوضح للصحفيين أن الهجوم الإلكتروني لا يزال مستمرا وقال "لا أرى أي شيء يؤشر الى أنه تحت السيطرة، ووزارة الدفاع لا تريد حتى أن تطلعنا على عدد من المواضيع".

ويتهم الرئيس الديمقراطي المنتخب ترمب بالفشل في أداء واجبه عبر "تقليله بشكل غير عقلاني من خطورة الهجوم".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي: تغريدة ترمب بشأن عملية الاختراق الإلكتروني خيانة فاضحة

اعتبر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، أن تغريدة الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب، بشأن الاختراق الإلكتروني الأخير “خيانة فاضحة للأمن القومي”.

19/12/2020

"الاختراق الكبير".. ترمب يبرئ روسيا ويلمح إلى الصين والناتو يفحص أنظمته الإلكترونية

هوّن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في أول تعليق له على الاختراق واسع النطاق لبيانات الحكومة الأمريكية، من خطورة وتأثير حملة التجسس الإلكتروني على بلاده، بينما أكد حلف الأطلسي (الناتو) أنه يفحص أنظمته.

20/12/2020
المزيد من الأخبار

"استبدادية".. أصغر جمهوري في الكونغرس الأمريكي القادم يهاجم تدابير كورونا (فيديو)

عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية نورث كارولاينا ماديسون كاوثورن (موافع التواصل)

وزير خارجية قطر يكشف عن اختراق في الأزمة الخليجية ولافروف يدعو لأمن جماعي بالخليج

وزير الخارجية القطري مع نظيره الروسي (وكالات)

"ليس عبثا وسيكون مختلفا".. مقال بالغارديان يتحدث عن "ربيع عربي" قادم

الثورة المصرية في الخطاب الرسمي .. ستار يسدل بهدوء (غيتي)

مصر.. لواء جيش سابق ينفي استخدام المعونة الأمريكية لشراء أسلحة روسية

المدير السابق للشؤون المعنوية بالجيش المصري ومحافظ الأقصر السابق اللواء سمير فرج (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

"ارحل" يتصدر مرة أخرى في مصر وسط سخط شعبي متصاعد ضد السيسي

"الإفتاء المصرية" تحسم الجدل بشأن استخدام مشتقات الخنزير لإنتاج لقاحات كورونا (فيديو)

خبراء: لن يتم تلقيح سكان العالم في أقل من ستة أشهر (رويترز)

نائب عربي يوبخ مسؤوليْن إماراتيين شاركا في جلسة في الكنيست (فيديو)

النائب سامي أبو شحادة (موقع التواصل)

وصفها بـ "العار".. ترمب يرفض خطة الكونغرس للإنعاش الاقتصادي بسبب "مساعدات مصر"

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)