مكتشف فيروس إيبولا في الكونغو يحذر العالم من وباء مجهول أكثر فتكا

تواجه العديد من الأسر في دولة الكونغو الديمقراطية سباقا مع الزمن من أجل التصدي للفيروسات القاتلة التي تظهر بين الفينة والأخرى، ويعجز التقدم الطبي عن التوصل إلى لقاحات فعالة للحد من تأثيرها. لكن ما يتم التوصل إلى اللقاح المنشود حتى يظهر فيروس آخر أكثر خطورة وفتكا.

وقال البروفيسور جان جاك مويمبي تامفوم، الذي ساعد في اكتشاف فيروس إيبولا عام 1976 وكان في طليعة فريق الباحثين عن مسببات الأمراض الجديدة منذ ذلك الحين، لشبكة سي إن إن الأمريكية "نحن الآن في عالم ستظهر فيه مسببات الأمراض الجديدة.. وهذا يشكل تهديدا حقيقيا للبشرية".

وأضاف إنه أخذ "عينات الدم الأولى من ضحايا مرض غامض تسبب في نزيف وقتل حوالي 88٪ من المرضى و 80٪ من الموظفين الذين كانوا يعملون في مستشفى يامبوكو ميشين في كنشاسا عندما تم اكتشاف المرض لأول مرة".

وظلت المخاوف من مواجهة فيروس قاتل جديد حقيقية للغاية حتى بعد تعافي المريض من الأعراض التي تشبه الإيبولا. وتم اختبارعيناتها في الموقع وإرسالها إلى معهد الكونغو الوطني للبحوث الطبية الحيوية في كينشاسا، حيث تم اختبارها أيضًا بحثًا عن أمراض أخرى ذات أعراض مماثلة. عادت جميعها سلبية، ولا يزال المرض الذي أصابها لغزا.

وقال الطبيب دادين بونكول الذي يعمل في مركز اينجيندا الخاص بمحاربة إيبولا بكنشاسا "يجب أن نخاف جميعًا، إيبولا لم يكن معروفا. كوفيد19 غير معروف أيضا. علينا أن نخاف من أمراض جديدة." وأضاف "إن الأمر لا يتعلق بفيلم خيال علمي. إنه خوف علمي مبني على حقائق علمية".

وأضاف الطبيب بونكول"تواجه البشرية عددًا غير معروف من الفيروسات الجديدة والمميتة الناشئة من الغابات الاستوائية المطيرة في أفريقيا".

وقال يجب على الغرب الاعتماد على العلماء الأفارقة في الكونغو وأماكن أخرى ليكونوا بمثابة الحراس للتحذير من الأمراض المستقبلية.

يذكر أن العلماء البريطانيين حذروا أمس الاثنين من أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر بسرعة في بريطانيا تحمل طفرات قد تعني أن الأطفال معرضون للإصابة بهذه السلالة مثل الكبار، خلافا للسلالات السابقة للفيروس.

وقال علماء من المجموعة الاستشارية للتهديدات الفيروسية الجديدة والناشئة للجهاز التنفسي الحكومية، التي تتابع السلالة الجديدة، في إيجاز للصحفيين إنه السلالة السائدة انتشرت سريعا في جنوب بريطانيا وإنها قد تنتشر سريعا أيضا في أرجاء البلاد.