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كورونا.. طفرات السلالة الجديدة وأعراضها ومناطق انتشارها (فيديو)

23/12/2020

تزداد المخاوف بشأن نوع جديد من فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في الصين نهاية العام الماضي وأصاب كل أرجاء العالم، ويُلقى باللوم عليه في الارتفاع الحاد في عدد الحالات بالمملكة المتحدة.

وتحتوي السلالة الجديدة، المشار إليها باسم" B.1.1.7 " أو VUI-202012/01″ على 23 طفرة وتغييرات أخرى في الجينوم الخاص بها، وفقًا لتقرير رويترز.

وأفاد مسؤولون في المملكة المتحدة، أن السلالة الجديدة، أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من الأشكال الأخرى للفيروس.

ويظهر مقطع فيديو "سلالة كورونا الجديدة، ولها 23 طفرة وتغييرات أخرى في الجينوم، وسرعة انتقالها عن الجيل السابق بنسبة 70 في المائة، والمناطق التي تم اكتشاف السلالة الجديدة فيها، وأعراض السلالة الجديدة، والطفرات التي حدثت لزيادة جينوم البروتين، إضافة إلى المناطق التي تم تقييد السفر فيها إلى المملكة المتحدة.

والسلالة الجديدة، تنتشر بسرعة عبر لندن وجنوب شرق إنجلترا وانتشرت في جميع أنحاء المملكة المتحدة، باستثناء أيرلندا الشمالية، وقالت الحكومة البريطانية إنها امتدت إلى الدنمارك وأستراليا وجبل طارق، كما تم اكتشافها في هولندا وإيطاليا.

السلالة الجديدة من الفيروس أثارت القلق وجددت المخاوف

وذكرت الحكومة البريطانية أنه لا يوجد دليل واضح على أن السلالة الجديدة تسبب شكلاً أكثر خطورة من الفيروس القديم وأن الأعراض الرئيسية للسلالة الجديدة – ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف المستمر وفقدان أو تغير في الذوق والشم تظل كما هي".

وتم تحديد طفرتين في بروتين الفيروس الجديد والذي يبدو أنهما يساعدانه على انتشار الفيروس بسهولة أكبر.

والطفرة الأولى تسمى" N501Y " وتغير مجال ربط مستقبلات بروتين سبايك، والذي يستخدمه الفيروس لربط الخلايا البشرية وفتحها."

والطفرة الأخرى، تشير الأبحاث إلى أنها تزيد العدوى مرتين في التجارب المعملية وتجعل الأجسام المضادة للناجين أقل فعالية في مهاجمة الفيروس.

السلالة الجديدة تثير القلق

وأثار ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة معدية أكثر من السلالات الأخرى قلق علماء الأوبئة، ما أدى إلى تعليق العديد من الدول الرحلات الجوية القادمة من الأراضي البريطانية، الأحد.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا ظهرت أيضا في الدنمارك وهولندا وأستراليا.

وفرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستوى جديدا من القيود في لندن وجنوب شرقي إنجلترا، لمواجهة تفشي السلالة الجديدة من كورونا.

وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع طارئ للحكومة إن السلالة الجديدة من الفيروس، التي اكتشفت في المملكة المتحدة، أسرع انتشارا من السلالة الأصلية بنسبة تصل إلى 70%؛ لكن لا يُعتقد أنها أشد فتكا كما أن اللقاحات تظل فعالة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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