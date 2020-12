كورونا.. طفرات السلالة الجديدة وأعراضها ومناطق انتشارها (فيديو)

تزداد المخاوف بشأن نوع جديد من فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في الصين نهاية العام الماضي وأصاب كل أرجاء العالم، ويُلقى باللوم عليه في الارتفاع الحاد في عدد الحالات بالمملكة المتحدة.

وتحتوي السلالة الجديدة، المشار إليها باسم" B.1.1.7 " أو VUI-202012/01″ على 23 طفرة وتغييرات أخرى في الجينوم الخاص بها، وفقًا لتقرير رويترز.

وأفاد مسؤولون في المملكة المتحدة، أن السلالة الجديدة، أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من الأشكال الأخرى للفيروس.

ويظهر مقطع فيديو "سلالة كورونا الجديدة، ولها 23 طفرة وتغييرات أخرى في الجينوم، وسرعة انتقالها عن الجيل السابق بنسبة 70 في المائة، والمناطق التي تم اكتشاف السلالة الجديدة فيها، وأعراض السلالة الجديدة، والطفرات التي حدثت لزيادة جينوم البروتين، إضافة إلى المناطق التي تم تقييد السفر فيها إلى المملكة المتحدة.

والسلالة الجديدة، تنتشر بسرعة عبر لندن وجنوب شرق إنجلترا وانتشرت في جميع أنحاء المملكة المتحدة، باستثناء أيرلندا الشمالية، وقالت الحكومة البريطانية إنها امتدت إلى الدنمارك وأستراليا وجبل طارق، كما تم اكتشافها في هولندا وإيطاليا.

وذكرت الحكومة البريطانية أنه لا يوجد دليل واضح على أن السلالة الجديدة تسبب شكلاً أكثر خطورة من الفيروس القديم وأن الأعراض الرئيسية للسلالة الجديدة – ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف المستمر وفقدان أو تغير في الذوق والشم تظل كما هي".

وتم تحديد طفرتين في بروتين الفيروس الجديد والذي يبدو أنهما يساعدانه على انتشار الفيروس بسهولة أكبر.

Angry truck drivers briefly scuffled with police in the streets of Dover as a partial blockade by France designed to stop the spread of a new highly infectious coronavirus variant left thousands stranded before Christmas https://t.co/X66uE2iYLM

— Reuters (@Reuters) December 23, 2020