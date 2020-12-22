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وعكة صحية تفاجئ نائب أردوغان أثناء إلقائه خطابا على الهواء (فيديو)

توقف فؤاد أقطاي فجأة عن الكلام أثناء كلمة كان يلقيها بالمؤتمر (الاناضول)
توقف فؤاد أقطاي فجأة عن الكلام أثناء كلمة كان يلقيها بالمؤتمر (الاناضول)
22/12/2020

أصيب نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، أمس الإثنين، بوعكة صحية مفاجأة أثناء مشاركته في قمة الأمن السيبراني بالعاصمة التركية أنقرة.

وانتشر على موقع يوتيوب مقطع فيديو لفؤاد أقطاي وهو يتوقف فيه عن خطابه بعد شعوره بالتعب المفاجئ.

ونقلت وسائل إعلام تركية اللقطات التي تبين توقف فؤاد أقطاي فجأة عن الكلام أثناء كلمة كان يلقيها بالمؤتمر.

وبدا أقطاي في الفيديو وهو يتلعثم في الكلام، ليساعده أحد الأشخاص المحيطين به على النزول من المنصة، إلا أنه عاد لاحقا إلى القاعة ووجه شكره للحاضرين قائلا إنه شعر "بتعب بسيط".

وتوقف أقطاي نحو 13 ثانية خلال البث المباشر لكلمته التي توقفت بعد أن هُرع أحد أفراد طاقمه إليه مطالبا الآخرين بإحضار طبيب.

وأفادت مصادر طبية، وفق موقع "تركيا الآن"، بأن أقطاي في حالة جيدة، مشيرة إلى أن الفريق الطبي عزا سبب الوعكة إلى الأرق والتعب.

وعاد أقطاي لاستكمال الاجتماع بعد إجراء الإسعافات الأولية له.

وقالت مراسلة "سي إن إن ترك" إن فؤاد أقطاي أصيب بوعكة صحية بينما كان يلقي خطابه في القمة.

وأضافت "تشير المعلومات الأولية أن ضغطه كان منخفضًا لكن حالته جيدة؛ لذلك نُقل إلى العيادة".

وأوضحت أنه "من المتوقع أن يواصل البرنامج هنا بعد إجراء الإسعافات الأولية".

وبعد ذلك، عاد أقطاي إلى القاعة موجهًا تحياته للحضور، مؤكدًا أن الأطباء قالوا إن ما أصابه كان بسبب الأرق والتعب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام تركية
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