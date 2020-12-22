البث الحي
الأخبار

الصحة العالمية: السلالة الجديدة لكورونا "ليست خارج السيطرة"

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس (رويترز)
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس (رويترز)
21/12/2020

قالت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت في المملكة المتحدة "ليست خارج السيطرة"، داعية إلى تطبيق الاجراءات الصحية التي أثبتت فاعليتها.

وقال مسؤول الحالات الصحية الطارئة في المنظمة مايكل راين للصحفيين "سجلنا نسبة تكاثر للفيروس تتجاوز إلى حد بعيد عتبة 1.5 في مراحل مختلفة من هذا الوباء وتمكنا من السيطرة عليها. بناء عليه، فإن الوضع الراهن في هذا المعنى ليس خارج السيطرة".

وأضاف راين "رغم أن الفيروس بات أكثر فاعلية إلى حد ما على صعيد الانتشار، يمكن وقفه"، مؤكدا أن "الإجراءات المعمول بها حاليا في محلها. علينا مواصلة القيام بما قمنا به" حتى الآن.

وأوضح أنه "قد يكون علينا أن نفعل ذلك بكثافة أكبر بقليل ولوقت أطول للتأكد من قدرتنا على السيطرة على هذا الفيروس".

ومنذ الأحد، أغلقت عدة دول حدودها أمام الوافدين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا حيث ظهرت السلالة الجديدة لكوفيد-19.

واعتبر مدير منظمة الصحة تيدروس أدهانوم غبريسوس أنه ينبغي وقف انتشار كل سلالات الفيروس "في أسرع وقت ممكن" لأنه "كلما تركناها تتفشى، بات في إمكانها أن تتحول".

وجدد غبريسوس تذكير "جميع الحكومات وجميع المواطنين بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية للحد من انتقال" العدوى.

ولفت إلى أن "تحول الفيروسات مع الوقت" هو أمر طبيعي، مؤكدا أن لا شيء يثبت حتى الآن أن السلالة الجديدة التي تم رصدها في المملكة المتحدة "قادرة أكثر على التسبب بمرض خطير أو بالوفاة".

وقالت ماريا فان كيرخوف المسؤولة عن التعامل مع الوباء في المنظمة إن "المملكة المتحدة أبلغت منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة التي تدرس حاليا في 14 ديسمبر/ كانون الأول".

وأضافت "قالوا لنا إنهم يدرسون زيادة في نسبة تكاثر الفيروس تراوح بين 1.1 و1.5" في المئة.

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، أن "السلالة الجديدة خارج السيطرة" ما أثار قلقا في مختلف أنحاء أوربا، رغم أن لا دليل إلى الآن على أن هذه السلالة تؤدي إلى أشكال أكثر خطورة أو تقاوم اللقاحات بحسب الخبراء.

وفي نفس السياق أعلنت الوكالة الأوربية للأدوية، الإثنين، أنه لا يوجد "أي دليل" يقول بإن لقاح فايزر-بايونتيك لن يكون فاعلا في مكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك في مؤتمر صحفي، أعلنت فيه الموافقة على استخدام اللقاح، "حتى الآن، لا يوجد هناك أي دليل يوحي بأن هذا اللقاح يفتقر إلى الفاعلية ضد السلالة الجديدة".

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الإثنين، أن الاتحاد أجاز توزيع لقاح فايزر-بايونتيك المضاد لكوفيد-19 في دوله، وذلك بعد بضع ساعات من موافقة الوكالة الأوربية للأدوية على استخدامه.

وقالت فون دير لايين إن الاتحاد أجاز استخدام اللقاح "استنادا إلى التقييم الدقيق الذي أجرته الوكالة الأوربية للأدوية له وخلصت إلى أنه آمن وفاعل ضد كوفيد-19".

وأوضحت أن أولى عمليات التلقيح ستتم بين 27 و29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأبدت رئيسة المفوضية "اعتزازها بأن أول لقاح ضد كوفيد-19 متوافر في أوربا هو ثمرة جهد أوربي"، في إشارة إلى مختبر بايونتيك الألماني.

وقالت المفوضية الأوربية في بيان إن "المفوضية والدول الأعضاء وشركة (بايونتيك) تعمل على تسليم الجرعات الأولى في 26 ديسمبر/ كانون الأول" على أن تتواصل عمليات التسليم خلال الأيام الباقية من الشهر وخلال الأشهر المقبلة ليبلغ عدد الجرعات مئتي مليون بحلول سبتمبر/ أيلول 2021.

ونبهت المفوضة الأوربية للصحة ستيلا كيرياكيدس إلى أن وصول اللقاح ليس الحل المعجزة لأن الجرعات ستبقى محدودة في المرحلة الأولى. وقالت إن "علينا أن نواصل احترام الإجراءات الموصى بها وحماية أنفسنا".

ودافعت المفوضة عن القيود التي فرضت خلال الأعياد في وقت يرتفع عدد الإصابات في دول أوربية عدة، مضيفة أن "هذا ليس وقت تخفيف التدابير يجب تجنب ارتفاع جديد لعدد الحالات بعد نهاية العام".

وتعهدت فون دير لايين أن "تتم الموافقة قريبا على مزيد من اللقاحات إذا تبين أنها آمنة وفاعلة"، لافتة إلى أن "الوكالة الأوربية للأدوية ستعلن نتيجة تقييمها للقاح ثان يعود إلى شركة موديرنا في السادس من يناير/ كانون الثاني" المقبل.

وفي بريطانيا، تم تسجيل 33364 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، الاثنين، و215 وفاة لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس خلال 28 يوما. ويأتي هذا بالمقارنة مع 35928 حالة إصابة و326 وفاة أعلنت الأحد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

"أسرع انتشارا".. سلالة كورونا الجديدة تعيد الإغلاق إلى بريطانيا وهولندا توقف الطيران

قررت الحكومة البريطانية إعادة فرض الإغلاق في لندن وجنوب شرق إنجلترا اعتبارا من اليوم، لوقف ارتفاع الإصابات المنسوب إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، وأوقفت هولندا استقبال كل الرحلات من بريطانيا

20/12/2020

كورونا.. السلالة الجديدة "تعزل" بريطانيا وتربك الأوربيين وبايدن يتلقى اللقاح

أصبحت بريطانيا معزولة عن معظم أوربا بعدما قطع أقرب حلفائها روابط النقل معها بسبب المخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة مما أثار حالة من الارتباك للعائلات والشركات قبل خروجها من الاتحاد الأوربي بأيام.

21/12/2020
المزيد من الأخبار

تحقيق قضائي بشأن تعليقات "معادية للسامية" في حق وصيفة ملكة جمال فرنسا

أبريل بينايوم الوصيفة الأولى لملكة جمال فرنسا (إنستغرام)

الصحة العالمية: العثور على سلالة كورونا الجديدة في خمس دول غير بريطانيا

الصحة العالمية تعلن العثور على سلالة كورونا الجديدة في خمس دول غير بريطانيا (رويترز)

ماذا نعرف عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد؟

أثار ظهور نسخة متحورة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة القلق في جميع أنحاء أوربا (رويترز)

الإنتربول يحذر من "جرائم" مع بدء التطعيم ضد كورونا

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)
الأكثر قراءة

أحمد حسن وزينب يثيران الجدل مجددا.. حريق يلتهم "مليون جنيه" خلال بث مباشر (فيديو)

اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته زينب (مواقع التواصل الإجتماعي)

"قرة عين أبيها".. مصري يفاجئ الجميع أثناء عقد قران ابنته فماذا فعل العريس؟ (فيديو)

تطور ملفت.. "سفاح تويتر" يرفض الاستئناف ويبحث عن عروس للزواج قبل إعدامه

"سفاح تويتر" رفض الطعن في حكم الإعدام لكنه طالب بالزواج من "فتاة عادية" (غيتي)

"فضيحة على الهواء" تجبر مستشفى على إعادة حقن طاقم طبي بلقاح كورونا (فيديو)

كادر طبي يحصل على اللقاح للمرة ثانية (مواقع التواصل)