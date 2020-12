الصحة العالمية: السلالة الجديدة لكورونا "ليست خارج السيطرة"

قالت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت في المملكة المتحدة "ليست خارج السيطرة"، داعية إلى تطبيق الاجراءات الصحية التي أثبتت فاعليتها.

وقال مسؤول الحالات الصحية الطارئة في المنظمة مايكل راين للصحفيين "سجلنا نسبة تكاثر للفيروس تتجاوز إلى حد بعيد عتبة 1.5 في مراحل مختلفة من هذا الوباء وتمكنا من السيطرة عليها. بناء عليه، فإن الوضع الراهن في هذا المعنى ليس خارج السيطرة".

وأضاف راين "رغم أن الفيروس بات أكثر فاعلية إلى حد ما على صعيد الانتشار، يمكن وقفه"، مؤكدا أن "الإجراءات المعمول بها حاليا في محلها. علينا مواصلة القيام بما قمنا به" حتى الآن.

وأوضح أنه "قد يكون علينا أن نفعل ذلك بكثافة أكبر بقليل ولوقت أطول للتأكد من قدرتنا على السيطرة على هذا الفيروس".

ومنذ الأحد، أغلقت عدة دول حدودها أمام الوافدين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا حيث ظهرت السلالة الجديدة لكوفيد-19.

واعتبر مدير منظمة الصحة تيدروس أدهانوم غبريسوس أنه ينبغي وقف انتشار كل سلالات الفيروس "في أسرع وقت ممكن" لأنه "كلما تركناها تتفشى، بات في إمكانها أن تتحول".

وجدد غبريسوس تذكير "جميع الحكومات وجميع المواطنين بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية للحد من انتقال" العدوى.

ولفت إلى أن "تحول الفيروسات مع الوقت" هو أمر طبيعي، مؤكدا أن لا شيء يثبت حتى الآن أن السلالة الجديدة التي تم رصدها في المملكة المتحدة "قادرة أكثر على التسبب بمرض خطير أو بالوفاة".

وقالت ماريا فان كيرخوف المسؤولة عن التعامل مع الوباء في المنظمة إن "المملكة المتحدة أبلغت منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة التي تدرس حاليا في 14 ديسمبر/ كانون الأول".

وأضافت "قالوا لنا إنهم يدرسون زيادة في نسبة تكاثر الفيروس تراوح بين 1.1 و1.5" في المئة.

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، أن "السلالة الجديدة خارج السيطرة" ما أثار قلقا في مختلف أنحاء أوربا، رغم أن لا دليل إلى الآن على أن هذه السلالة تؤدي إلى أشكال أكثر خطورة أو تقاوم اللقاحات بحسب الخبراء.

وفي نفس السياق أعلنت الوكالة الأوربية للأدوية، الإثنين، أنه لا يوجد "أي دليل" يقول بإن لقاح فايزر-بايونتيك لن يكون فاعلا في مكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك في مؤتمر صحفي، أعلنت فيه الموافقة على استخدام اللقاح، "حتى الآن، لا يوجد هناك أي دليل يوحي بأن هذا اللقاح يفتقر إلى الفاعلية ضد السلالة الجديدة".

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الإثنين، أن الاتحاد أجاز توزيع لقاح فايزر-بايونتيك المضاد لكوفيد-19 في دوله، وذلك بعد بضع ساعات من موافقة الوكالة الأوربية للأدوية على استخدامه.

We have just authorised the first COVID-19 vaccine! Following the recommendation of the European Medicines Agency, we have granted a conditional market authorisation for the BioNTech/Pfizer vaccine

#EUVaccinationDays will start soon. pic.twitter.com/FppyImv2jM — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 21, 2020

وقالت فون دير لايين إن الاتحاد أجاز استخدام اللقاح "استنادا إلى التقييم الدقيق الذي أجرته الوكالة الأوربية للأدوية له وخلصت إلى أنه آمن وفاعل ضد كوفيد-19".

📢 EMA has just recommended granting a conditional marketing authorisation for the #COVID19vaccine developed by BioNTech/ Pfizer, to prevent #COVID19 in people from 16 years of age. 👉Read our press release: https://t.co/qOyMcYLI4y pic.twitter.com/4c5ujZKQ6b — EU Medicines Agency (@EMA_News) December 21, 2020

وأوضحت أن أولى عمليات التلقيح ستتم بين 27 و29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأبدت رئيسة المفوضية "اعتزازها بأن أول لقاح ضد كوفيد-19 متوافر في أوربا هو ثمرة جهد أوربي"، في إشارة إلى مختبر بايونتيك الألماني.

وقالت المفوضية الأوربية في بيان إن "المفوضية والدول الأعضاء وشركة (بايونتيك) تعمل على تسليم الجرعات الأولى في 26 ديسمبر/ كانون الأول" على أن تتواصل عمليات التسليم خلال الأيام الباقية من الشهر وخلال الأشهر المقبلة ليبلغ عدد الجرعات مئتي مليون بحلول سبتمبر/ أيلول 2021.

ونبهت المفوضة الأوربية للصحة ستيلا كيرياكيدس إلى أن وصول اللقاح ليس الحل المعجزة لأن الجرعات ستبقى محدودة في المرحلة الأولى. وقالت إن "علينا أن نواصل احترام الإجراءات الموصى بها وحماية أنفسنا".

ودافعت المفوضة عن القيود التي فرضت خلال الأعياد في وقت يرتفع عدد الإصابات في دول أوربية عدة، مضيفة أن "هذا ليس وقت تخفيف التدابير يجب تجنب ارتفاع جديد لعدد الحالات بعد نهاية العام".

Today is a decisive moment for Europe & the management of #COVID19. Today is a day of true 🇪🇺 solidarity in action. The first safe & effective vaccine is now approved. 🔹There is light on the horizon, but we must all continue to be vigilant.#StrongerTogether #SafeVaccines pic.twitter.com/jRzQKBswlv — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) December 21, 2020

وتعهدت فون دير لايين أن "تتم الموافقة قريبا على مزيد من اللقاحات إذا تبين أنها آمنة وفاعلة"، لافتة إلى أن "الوكالة الأوربية للأدوية ستعلن نتيجة تقييمها للقاح ثان يعود إلى شركة موديرنا في السادس من يناير/ كانون الثاني" المقبل.

وفي بريطانيا، تم تسجيل 33364 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، الاثنين، و215 وفاة لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس خلال 28 يوما. ويأتي هذا بالمقارنة مع 35928 حالة إصابة و326 وفاة أعلنت الأحد.