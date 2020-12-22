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مصريون تقطعت بهم السبل بالحجر الصحي في الإمارات يستغيثون بعد تعليق الكويت الطيران (فيديو)

العالقون قدموا من مصر ويسكنون بفنادق في دبي كجراء مطلوب للحجر الصحي (موافع التواصل)
العالقون قدموا من مصر ويسكنون بفنادق في دبي كجراء مطلوب للحجر الصحي (موافع التواصل)
22/12/2020

استغاث مصريون تقطعت بهم السبل في إمارة دبي، موجودون داخل الحجر الصحي منذ نحو أسبوعين وكانوا متوجهين لدولة الكويت، إلا أنهم بقوا داخل الحجر بعد قرار الكويت الأخير بتعليق جميع الرحلات.

وقالوا في مقطع فيديو متداول، إنهم قدموا من مصر ويسكنون بفنادق في دبي كإجراء مطلوب للحجر الصحي، وكان من المفترض أن يتجهوا إلى الكويت لاحقا، لكنهم أصبحوا عالقين الآن ولا يستطيعون الاستمرار هناك، لارتفاع أسعار الإقامة بالفنادق.

واستغاثوا بالمسؤولين المصريين كي يجدوا لهم حلا لعدم مقدرتهم على دفع تكاليف الإقامة في دبي كما لا يستطيعون استكمال رحلاتهم إلى الكويت.

وكانت الحكومة الكويتية أعلنت تعليق الرحلات الجوية وإغلاق جميع المنافذ الحدودية، باستثناء عمليات الشحن، اعتبارا من مساء الإثنين وحتى نهاية 1 يناير/ كانون الثاني المقبل، وسط أنباء ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بعض الدول منها المملكة المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم إنه تقرر "تعليق رحلات الطيران التجاري من  مطار الكويت الدولي وإليه، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من الساعة 11 مساء الاثنين حتى نهاية يوم الجمعة 1 يناير/كانون الثاني 2021".

وكانت السعودية قد أغلقت حدودها البحرية والجوية والبرية بسبب انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) فى عدد من الدول.

وكذلك أعلنت سلطنة عمان الإثنين قرارًا مماثلًا بتعليق الرحلات الجوية وإغلاق حدودها البرية والبحرية بدءًا من الثلاثاء لمدة أسبوع واحد.

وقرر العديد من الدول تعليق رحلاتها مع المملكة المتحدة بعد ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا وانتشارها هناك على نطاق واسع.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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