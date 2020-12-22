قاضي محاكمة البشير يعلن تنحيه عن القضية (فيديو)

أعلن القاضي عصام الدين محمد إبراهيم رئيس المحكمة التي تحاكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير و27 متهما آخرين، تنحيه عن منصبه "لأسباب صحية".

وقال القاضي في جلسة بثها التلفزيون الرسمي، اليوم الاثنين، "هذه آخر جلسة لي في هذه المحكمة. ولهذا أعلن التنحي عن مهمتي لاسباب صحية"، وأضاف "إنني أعاني من ارتفاع ضغط الدم ونصحني الأطباء بالابتعاد عن أي توتر".

وشكر إبراهيم رئيسة القضاء نعمات محمد عبد الله على قبولها قراره بالتنحي. مضيفا أن "الجلسة القادمة ستكون في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل وأنا واثق من أن أحد الزملاء القضاة سيتولى القضية".

يذكر أن هذه المحكمة التي تتكون من الرئيس وقاضيين آخرين، شكلت خلال جلساتها 11 الماضية، حالة غير مسبوقة في العالم العربي. حيث لم تتم محاكمة منفذ انقلاب ناجح في تاريخ الدولة العربية الحديثة.

وكان انقلاب البشير هو الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما إبراهيم عبود (1959-1964) وجعفر النميري (1969-1985).

ويواجه عمر البشير (76 عاما) و27 متهمًا آخرين من عسكريين ومدنيين، عقوبة الإعدام لإسقاط حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي التي كانت منتخبة بطريقة ديموقراطية قبل 31 عاما. كما أن البشير مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور (1959-2004).

وقدم المحامون العديد من الحجج الإجرائية لتأجيل المحاكمة، بما في ذلك أن قاعة المحكمة ليست واسعة بدرجة كافية لاحترام التباعد الاجتماعي. وكان الجيش السوداني قد أطاح بدوره بالبشير في أبريل/ نيسان 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت اشهرا.

ويحكم السودان اليوم مجلس سيادة وحكومة من عسكريين ومدنيين تسلمت السلطة في صيف 2019 بعد تواصل الاحتجاجات إثر سقوط البشير للمطالبة بالديموقراطية، وبعد فض اعتصام شعبي أمام مقر وزارة الدفاع بالقوة، ما خلّف عشرات القتلى.

وتلت ذلك مفاوضات بين العسكريين الذين كانوا تسلموا السلطة بعد سقوط البشير وقادة الاحتجاجات انتهت إلى الاتفاق على مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات تنتهي بانتخابات.