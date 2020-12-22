كورونا.. علماء يحذرون من "استهداف" السلالة الجديدة للأطفال وقفزة في الوفيات بأمريكا

حذّر علماء بريطانيون أمس الاثنين من أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر بسرعة في بريطانيا تحمل طفرات قد تعني أن الأطفال معرضون للإصابة بهذه السلالة مثل الكبار، خلافا للسلالات السابقة للفيروس.

وقال علماء من المجموعة الاستشارية للتهديدات الفيروسية الجديدة والناشئة للجهاز التنفسي الحكومية، التي تتابع السلالة الجديدة، في إيجاز للصحفيين عن أحدث النتائج إنها أصبحت سريعا السلالة السائدة في جنوب بريطانيا وإنها قد تنتشر سريعا أيضا في أرجاء البلاد.

وقال بيتر هوربي، وهو أستاذ للأمراض المعدية الناشئة في جامعة أكسفورد، ويرأس المجموعة الاستشارية "لدينا الآن ثقة كبيرة في أن هذه السلالة لديها بالفعل صفة انتقال أكبر مقارنة بالسلالات الأخرى من الفيروس في المملكة المتحدة".

وقال نيل فرجسون، أستاذ وعالم الأوبئة والأمراض المعدية في لندن إمبريال كوليدج وعضو المجموعة الاستشارية "هناك إشارة إلى أن (نسخة الفيروس) الجديدة لديها أعلى ميل لإصابة الأطفال".

وأضاف "لم نثبت أي نوع من السبب بخصوص ذلك، لكن يمكننا رؤية ذلك في البيانات، ولكن لا نزال بحاجة إلى جمع مزيد من البيانات لنرى كيف تتصرف".

وقالت ويندي باركلي، وهي أستاذة أخرى في المجموعة الاستشارية ومتخصصة في علم الفيروسات في لندن إمبريال كوليدج، إن من بين الطفرات في السلالة الجديدة تغيرات في طريقة دخولها الخلايا البشرية التي قد تعني "أن الأطفال قد يكونوا معرضين كذلك للإصابة بهذا الفيروس مثل البالغين".

وأضافت "بالتالي، من المتوقع أن نرى إصابة عدد أكبر من الأطفال".

الضغط على المستشفيات يزداد بعدة ولايات أمريكية مع تصاعد حالات الإصابة بكورونا (رويترز)

حالة وفاة كل 33 ثانية في أمريكا

وخلال الأسبوع الماضي بينت الإحصاءات تسجيل وفاة شخص واحد بكوفيد-19 كل 33 ثانية في الولايات المتحدة، حيث أودى المرض بحياة ما يربو على 18 ألفا في الأيام السبعة المنتهية في 20 ديسمبر/ كانون الأول، بزيادة 6.7 في المئة عن الأسبوع السابق ليسجل مستوى قياسيا جديدا، بحسب تحليل وكالة رويترز لتقارير الولايات والمقاطعات.

ورغم مناشدات مسؤولي الصحة عدم السفر خلال موسم عطلة نهاية العام، تم فحص 3.2 مليون شخص في المطارات الأمريكية أيام الجمعة والسبت والأحد.

ويشعر مسؤولو الصحة بالقلق من أن زيادة الإصابات من تجمعات العطلات قد تتجاوز طاقة المستشفيات، وبعضها بالفعل ممتلئ بعد احتفالات عيد الشكر.

وفي حين بدأت البلاد في إعطاء لقاحين جديدين، فقد تمر شهور قبل أن تؤدي عملية التطعيم إلى تراجع انتشار فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات مجمعة، على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكي، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 77.4 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و702 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وألمانيا وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم كذلك من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.