"نوبة عمل طويلة".. الكاميرا ترصد مشهدا محرجا لمذيع على الهواء (فيديو)

نشرت ستيفاني رول المذيعة الأمريكية في قناة “إم إس إن بي سي” الأمريكية ، فيديو طريف لها برفقة ابنها أثناء تصويرها تقريرا مباشرا للقناة من داخل منزلها بسبب إجراءات كورونا.
" كنت في نهاية نوبة عمل طويلة من الخامسة صباحًا" بتلك الرسالة قدم الصحفي البريطاني بن براون، اعتذرا إلى جمهور قناة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد تداول مقطع مصور له وهو يتثاءب على الهواء.
وقال براون عبر حسابه على تويتر "أعتذر إلي المشاهدين الأعزاء، لقد كنت في نهاية نوبة عمل طويلة من الخامسة صباحًا، إلا أن المخرج قطع البث على وجهي بشكل خاطئ.. إنها مخاطر البث التلفزيوني المباشر!".
Apologies for this dear viewers – I was at the end of a long shift after a 5am start when the director cut to me by mistake. The perils of live TV! https://t.co/hBp36V7JIQ
— Ben Brown (@BenBrownBBC) December 20, 2020
وجاء اعتذار الصحفي بعد ردود أفعال مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيديو المتداول له وهو يتثاءب وفمه مفتوح بالكامل أمام الكاميرا وهوعلى الهواء مباشرة.
Perfect illustration of how the BBC is covering the calamitous cliff-edge Brexit that is about to happen #BrexitDeal pic.twitter.com/DSo7VNIt9Q
— EU Yonker🎱 (@EUSpotter) December 20, 2020
وكان الصحفي يقدم نشرة الأخبار يوم الأحد الماضي؛ على الهواء مباشرة، وخلال بث تقرير قصير وسط النشرة، اتكأ الصحفي على كرسيه وأخذ يتثاءب بشكل عفوي، وسريعا ما أدرك أنه على الهواء فاعتدل في جلسته واستكمل فقرات النشرة.
Seems like tier 4 fatigue is getting to the BBC News presenters 😂 #UKlockdown @BenBrownBBC @BBCNews pic.twitter.com/nmoD0gmUQs
— Ghausia (@GhausiaSpeaks) December 20, 2020
إلا أن مشهد التثاؤب أثار ردود الأفعال على السوشيال ميديا، ما دفع المذيع لتقديم اعتذار عبر حسابه الخاص على موقع تويتر.
وحاول أصدقاء بروان في القناة التخفيف من الموقف ونشر الفيديو عبر حساباتهم والحديث عن ظروف العمل في ظل كورونا والأحداث المتلاحقة، بينما حاول البعض تقسيم المسؤولية مع مخرج النشرة كذلك.
Fab! I think it only fair we put cameras on your colleagues @JustinOnWeb @Marthakearney and @bbcnickrobinson on @BBCr4today – that’ll be fun:)…
— arthur stafford (@arthurliverpool) December 21, 2020