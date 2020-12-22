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"نوبة عمل طويلة".. الكاميرا ترصد مشهدا محرجا لمذيع على الهواء (فيديو)

الصحفي البريطاني بن بروان (مواقع التواصل)
الصحفي البريطاني بن بروان (مواقع التواصل)
22/12/2020

" كنت في نهاية نوبة عمل طويلة من الخامسة صباحًا" بتلك الرسالة قدم الصحفي البريطاني بن براون، اعتذرا إلى جمهور قناة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد تداول مقطع مصور له وهو يتثاءب على الهواء.

وقال براون عبر حسابه على تويتر "أعتذر إلي المشاهدين الأعزاء، لقد كنت في نهاية نوبة عمل طويلة من الخامسة صباحًا، إلا أن المخرج قطع البث على وجهي بشكل خاطئ.. إنها  مخاطر البث التلفزيوني المباشر!".

وجاء اعتذار الصحفي بعد ردود أفعال مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيديو المتداول له وهو يتثاءب وفمه مفتوح بالكامل أمام الكاميرا وهوعلى الهواء مباشرة.

وكان الصحفي يقدم نشرة الأخبار يوم الأحد الماضي؛ على الهواء مباشرة، وخلال بث تقرير قصير وسط النشرة، اتكأ الصحفي على كرسيه وأخذ يتثاءب بشكل عفوي، وسريعا ما أدرك أنه على الهواء فاعتدل في جلسته واستكمل فقرات النشرة.

إلا أن مشهد التثاؤب أثار ردود الأفعال على السوشيال ميديا، ما دفع المذيع لتقديم اعتذار عبر حسابه الخاص على موقع تويتر.

وحاول أصدقاء بروان في القناة التخفيف من الموقف ونشر الفيديو عبر حساباتهم والحديث عن ظروف العمل في ظل كورونا والأحداث المتلاحقة، بينما حاول البعض تقسيم المسؤولية مع مخرج النشرة كذلك.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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