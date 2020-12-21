في مشهد غير مألوف.. أشجار وزينة عيد الميلاد للبيع في السعودية

تعرض أشجار مخصصة لعيد الميلاد وأنوار الزينة بألوانها المختلفة للبيع في متجر للهدايا بالعاصمة السعودية، الرياض، في مشهد كان من الصعب حتى تخيله قبل سنوات في المملكة.

وبدأت هذه المبيعات بالظهور تدريجيًّا في المملكة في السنوات الأخيرة، في بادرة على تخفيف القيود الاجتماعية.

وفضلًا عن أشجار عيد الميلاد، يبيع متجر الهدايا زي بابا نويل والأضواء وغيرها.

وقال أحد سكان الرياض، الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس: "لم أتخيل أبدًا أن أرى هذا" في السعودية، موضحًا "أنا منذهل".

وكان من شبه المستحيل بيع هذه البضائع بشكل علني في السعودية قبل نحو ثلاث سنوات، ولكن شهدت المملكة أخيرًا وضع حد لدور "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التي كانت بمثابة شرطة دينية في البلاد.

وعلى مدار عقود، كان الناس يشترون المواد الخاصة بعيد الميلاد بشكل سري تقريبًا، بينما كان المسيحيون من الفيليبين ولبنان وغيرها من الدول يحتفلون بعيد الميلاد خلف الأبواب المغلقة أو في مناطق يقيم بها الأجانب، بحسب فرانس برس.

وتقول ماري وهي لبنانية مقيمة في الرياض، إنه في السابق "كان من الصعب للغاية العثور على مواد مشابهة" خاصة بعيد الميلاد في المملكة.

وأضافت "اعتاد العديد من أصدقائي شرائها من لبنان أو سوريا، ثم إدخالها سرًا إلى البلاد".

ومن جهته، أكد مدير المتجر الذي يبيع زينة عيد الميلاد في الرياض، والذي عرّف عن نفسه -فقط- باسم عمر، أنه باع أزياء تنكرية في السابق بمناسبة عيد الهالوين.

وتدرِج واشنطن السعودية على قائمتها السوداء للدول المنتهكة للحريات الدينية، وتتهم هذه الدول بأنها تمارس بشكل "منهجي ومستمر وسافر انتهاكات للحريات الدينية"، أو تتهاون مع هذه الممارسات.