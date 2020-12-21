مصر: احتجاجات في كفر الشيخ بعد مقتل صياد على يد ضابط جيش (فيديو)

قال أهالي قرية أبو خشبة، إحدى قرى محافظة كفر الشيخ (شمالي مصر)، إن أحد الصيادين قُتِل على يد ضابط جيش في حرس الحدود بالقرية، بسبب شكوك حول تورطه في الهجرة غير النظامية.

وقال الأهالي إن الضابط اعتدى على الصياد، غازي أبو حامد، أثناء محاولته الهروب منه بسبب اعتدائه المتكرر على الصيادين والمدنيين خلال خدمته، قبل أن يلقي القبض عليه ويرديه قتيلًا، ويحاول التخلص من جثمانه في المجرى المائي، على حد قولهم.

وقال أحد أفراد أسرة غازي إن الضابط المتهم بقتله معروف بين أهالي القرية بـ"فساده واستغلال سلطته للتعدي على الأهالي".

وشارك عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو من تجمهرهم ومطالبتهم بالقصاص من القاتل، رافضين وصمهم بالإرهاب، وقطعوا الطريق الساحلي الدولي؛ للفت نظر المسؤولين لمطالبهم بسبب تجاهل الإعلام لهم وتخوّفهم من هروب الجاني.

وهتف الأهالي خلال تشييع جنازة غازي أبو حامد "لا إله إلا الله، الشهيد حبيب الله"، مطالبين بالقصاص من القاتل في أسرع وقت ممكن.

ودشن الأهالي وسم (كلنا غازي أبو حامد)، مطالبين الإعلام والصحافة المصرية بتنبي قضيتهم والحرص على معاقبة الجاني، في حين لم يصدر أيّ بيان رسمي من الحكومة بشأن مقتل غازي حتى الآن.

وتعد هذه الحالة هي الثالثة خلال عام واحد، فضلًا عن التصعيد ضد عناصر قوات الأمن بسبب قتلهم مدنيين، وسبق هذه الحالة مقتل إسلام الأسترالي بمحافظة الجيزة، وعويس الرواي بمحافظة الأقصر، وتسببتا في ضجة ومواجهات بين الأهالي والشرطة.