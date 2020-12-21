البث الحي
الأخبار|مصر

مصر: احتجاجات في كفر الشيخ بعد مقتل صياد على يد ضابط جيش (فيديو)

تجمّع الأهالي لانتشال جثمان غازي أبو حامد من الماء (مواقع التواصل)
تجمّع الأهالي لانتشال جثمان غازي أبو حامد من الماء (مواقع التواصل)
20/12/2020

قال أهالي قرية أبو خشبة، إحدى قرى محافظة كفر الشيخ (شمالي مصر)، إن أحد الصيادين قُتِل على يد ضابط جيش في حرس الحدود بالقرية، بسبب شكوك حول تورطه في الهجرة غير النظامية.

وقال الأهالي إن الضابط اعتدى على الصياد، غازي أبو حامد، أثناء محاولته الهروب منه بسبب اعتدائه المتكرر على الصيادين والمدنيين خلال خدمته، قبل أن يلقي القبض عليه ويرديه قتيلًا، ويحاول التخلص من جثمانه في المجرى المائي، على حد قولهم.

وقال أحد أفراد أسرة غازي إن الضابط المتهم بقتله معروف بين أهالي القرية بـ"فساده واستغلال سلطته للتعدي على الأهالي".

وشارك عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو من تجمهرهم ومطالبتهم بالقصاص من القاتل، رافضين وصمهم بالإرهاب، وقطعوا الطريق الساحلي الدولي؛ للفت نظر المسؤولين لمطالبهم بسبب تجاهل الإعلام لهم وتخوّفهم من هروب الجاني.

وهتف الأهالي خلال تشييع جنازة غازي أبو حامد "لا إله إلا الله، الشهيد حبيب الله"، مطالبين بالقصاص من القاتل في أسرع وقت ممكن.

ودشن الأهالي وسم (كلنا غازي أبو حامد)، مطالبين الإعلام والصحافة المصرية بتنبي قضيتهم والحرص على معاقبة الجاني، في حين لم يصدر أيّ بيان رسمي من الحكومة بشأن مقتل غازي حتى الآن.

وتعد هذه الحالة هي الثالثة خلال عام واحد، فضلًا عن التصعيد ضد عناصر قوات الأمن بسبب قتلهم مدنيين، وسبق هذه الحالة مقتل إسلام الأسترالي بمحافظة الجيزة، وعويس الرواي بمحافظة الأقصر، وتسببتا في ضجة ومواجهات بين الأهالي والشرطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

إلهام فضالي.. باحثة مصرية شابة تفوز بأفضل إنجاز فيزيائي لعام 2020

الباحثة المصرية إلهام فضالي الفائزة بجائزة أفضل إنجاز فيزيائي لعام ٢٠٢٠ (مواقع التواصل)

العراق.. صواريخ تستهدف السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء في بغداد

سقوط صواريخ داخل المنطقة الخضراء ببغداد (ر ويترز)

مجددا.. حملة ترمب تطلب من المحكمة العليا قلب نتائج الانتخابات

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

فرنسي يحطم الرقم القياسي لأطول فترة لتغطية الجسم بالثلج (فيديو)

تدرب فاندردورب لسنتين قبل التحدي (غيتي)
الأكثر قراءة

شاهد: لحظات مرعبة توثق تعرض مغني راب للحرق أثناء التصوير في تركيا

المغني التركي كريم جولسوي أثناء الحريق (مواقع التواصل)

سلالة جديدة من فيروس كورونا "أسرع انتشارا" تقلق علماء الأوبئة.. تعرف عليها

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

وصفا جنود الاحتلال بالأبطال.. تفاصيل مقابلة ناشطيْن بحريني وإماراتي مع إسرائيلي (فيديو)

ناشط إسرائيلي خلال مقابلة أجراها مع الناشطين البحريني أمجد طه والإماراتي ماجد السارة أثناء زيارتهم إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

لأول مرة.. "بيغ رامي" يحصد لقب "مستر أولمبيا" لأفضل لاعب كمال أجسام بالعالم

بيج رامي يحصد بطولة مستر أوليمبيا 2020 لأول مرة في تاريخه (مواقع التواصل)