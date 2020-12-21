أحمد حسن وزينب يثيران الجدل مجددا.. حريق يلتهم "مليون جنيه" خلال بث مباشر (فيديو)

عاد اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته زينب؛ لإثارة حالة من الجدل مجددا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد فاجأ جمهوره ببث حريق سيارته الفارهة مساء أمس الأحد، مباشرة عبر حسابه على فيسبوك.

واتهم عدد من متابعي اليوتيوبر المصري، بافتعاله الحريق في محاولة منه لتحقيق نسبة مشاهدة عالية وجمع الأموال.

بينما ذهب آخرون لاتهامه بتقليد اليوتيوبر الروسي؛ ميخائيل ليتفين -الذي أضرم النيران في سيارته على الهواء مباشرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحقق الفيديو المصور للحريق 20 مليون مشاهدة خلال 6 أسابيع فقط.

وقام أحمد عبر البث الحي على فيسبوك بتصوير حريق سيارته التي تبلغ قيمتها أكثر من مليون جنيه، وهو يقف على بعد أمتار منها بينما يحاول المارة المساعدة في إخماد النيران في حين وقف هو ليصور الحادث.

احمد حسن ده شي عجيب غريب فظيع ياابني الرحمه انت طايق نفسك ازاي انت ومراتك طالع لايف يصور عربيته وهي بتولع تلاقيك ياابني انت اللي ولعتها عشان تركب الترند pic.twitter.com/X4F501qCLs — heba2920🇦🇹 (@heba2920) December 21, 2020

وأوضح أنه فوجئ أثناء قيادته السيارة؛ وبجواره زوجته وابنته، بأدخنة تخرج من السيارة، مشيرًا إلى أن السيارة تحولت إلى "كوم تراب"- على حد قوله.

وحقق فيديو الحريق خلال 12 ساعة فقط قرابة الـ 4 ملايين مشاهدة، وهو ما زاد من انتقادات المتابعين له وتوجيه الاتهام له بأنه "الفاعل".

كما تصدر اسم "أحمد حسن وزينب" قائمة البحث على غوغل مصر بعد ساعات من الحادث.

احمد حسن ده شي عجيب غريب فظيع ياابني الرحمه انت طايق نفسك ازاي انت ومراتك طالع لايف يصور عربيته وهي بتولع تلاقيك ياابني انت اللي ولعتها عشان تركب الترند pic.twitter.com/X4F501qCLs — heba2920🇦🇹 (@heba2920) December 21, 2020

وتساءل المتابعون عن سر تكرر اسم وموديل السيارة والشركة المنتجة لها خلال الفيديو، واعتبروا ذلك نوعا من المساومة للشركة بجانب تحقيق نسبة مشاهدات أوسع.

ومن المقرر أن تفتح النيابة العامة تحقيقًا حول أسباب الحريق.

يشار إلى أن أحمد وزوجته زينب قد أثارا العديد من حالات الجدل، كان أخرها خلال الصيف الماضي عندما قامت زينب بالقيام بفعل مخيف لابنتها ما تسبب في تحولها إلى النيابة العامة والتحقيق معها عقب حملة انتقادات واسعة لفعلتها تجاه طفلتهما.