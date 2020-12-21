روسيا تعلن فعالية لقاحها ضد سلالة كورونا الجديدة.. والعالم يغلق حدوده أمام بريطانيا

أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف، الإثنين، أن لقاح "سبوتنيك في" الروسي فعال ضد سلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في أوربا.

وقال دميتريف، خلال حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "نؤكد أيضا على حد علمنا، أن لقاح "سبوتنيك في" فعال للغاية ضد السلالة الجديدة للفيروس التي ظهرت في أوربا".

وأوضح دميتريف أن اللقاح "فعال ضد السلالات الموجودة، وقد أظهر فعاليته مرارا وتكرارا، رغم الطفرات السابقة في بروتين إس".

وفي نفس السياق أعلنت الوكالة الأوربية للأدوية، الإثنين، أنه لا يوجد "أي دليل" يقول بإن لقاح فايزر-بايونتيك لن يكون فعالا في مكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك في مؤتمر صحفي، أعلنت فيه الموافقة على استخدام اللقاح المذكور، "حتى الآن، لا يوجد هناك أي دليل يوحي بأن هذا اللقاح يفتقر إلى الفاعلية ضد السلالة الجديدة".

لوحة الرحلات في محطة قطار يوروستار في لندن

عزلة

وتأتي هذه التصريحات فيما أصبحت بريطانيا معزولة، بعد أن أوقفت عدة دول رحلات السفر منها وإليها بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وتسببت حالة الذعر على مستوى العالم في ارتباك حركة السفر واحتمالات تعرض بريطانيا لنقص في الغذاء قبل أيام فقط من خروجها عمليا من الاتحاد الأوربي.

وأوقفت الهند وبولندا وسويسرا وروسيا وهونغ كونغ الرحلات مع بريطانيا، بعدما حذر رئيس وزرائها بوريس جونسون من أن السلالة الجديدة من الفيروس شديدة العدوى بنسبة تصل إلى 70 في المئة. وقالت اليابان وكوريا الجنوبية إنهما تراقبان الموقف.

وقطعت مجموعة من الدول بالفعل صلات السفر مع بريطانيا بما شمل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وأيرلندا وبلجيكا وإسرائيل وكندا.

وقالت السعودية والكويت وسلطنة عمان إنها قررت إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية الدولية بسبب المخاوف من السلالة الجديدة.

كما قال مسؤولون إن الأردن قرر الإثنين تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها اعتبارا من اليوم وحتى الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأدى الكشف عن السلالة الجديدة قبل أشهر من إتاحة لقاحات على نطاق واسع وفقا لما هو متوقع، إلى إثارة مخاوف جديدة من الجائحة التي أودت بحياة 1.7 مليون شخص حول العالم وأكثر من 67 ألفا في بريطانيا.

وأكدت أستراليا، الاثنين، تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا لمسافرين قادمين من بريطانيا إلى ولاية نيو ساوث ويلز، وذلك في أول تأكيد لإصابات بالسلالة سريعة الانتشار في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وسيرأس جونسون في وقت لاحق، الإثنين، اجتماعا طارئا لبحث السفر الدولي لا سيما حركة الشحن من وإلى بريطانيا. وعقد مسؤولون من الاتحاد الأوربي اجتماعا لمناقشة تنسيق جهودهم.

وأغلقت فرنسا حدودها أمام القادمين من المملكة المتحدة من أشخاص وشاحنات لتغلق بذلك واحدا من أهم شرايين التجارة بين بريطانيا والبر الرئيسي بأوربا في خطوة وصفها وزير النقل غرانت شابس بأنها مفاجئة.

وألغى جونسون خطط عيد الميلاد لملايين البريطانيين، السبت الماضي، بسبب الانتشار السريع للسلالة الجديدة رغم أنه قال إنه لا يوجد دليل على أن تلك السلالة أشد فتكا أو تتسبب في أعراض أقوى.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من فلك الاتحاد الأوربي يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.