رئيس مكافحة كورونا بمصر: لدينا ٣ سلالات ليس من بينها الجديدة.. وعضو اللجنة يناقضه

أثارت تصريحات رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر؛ حالة من الجدل حول عدم صحة وجود سلالات جديدة للفيروس في مصر؛ وذلك بعدما صدرت تصريحات مقابلة لعضو باللجنة ذاتها؛ يؤكد تسلل السلالة الجديدة إلي مصر ودلل على ذلك بسرعة انتشار الإصابات.

جاء تصريح الدكتورحسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد خلال كلمته في "الوبينار" الذي نظمته وزارة الصحة وقال فيه "إن مصر بها 3 سلالات من فيروس كورونا منها واحدة ضعيفة ولا صحة لوجود سلالات جديدة للفيروس ظهرت داخل مصر".

بينما أكد الدكتور محمد النادي؛ عضو اللجنة ذاتها "أن مصر بها سلالة جديدة كتلك التي ظهرت في بريطانيا وأوربا والدليل على ذلك سرعة الانتشار مجددًا للفيروس".

وقال حسني إن مصر في طريقها للقضاء على جائحة كورونا "كوفيد-19" بعد السيطرة على عدد الإصابات اليومية جنبا إلى جنب مع خطط الدولة من أجل توفير اللقاح الأكثر أمانا للمصريين.

وجاءت التصريحات الإعلامية للدكتورمحمد النادي عضو اللجنة؛ لتناقض تصريحات رئيسه، وقال "لوقمنا بدراسة جينية لسلالات كورونا الجديدة سنجد أنها موجودة في مصر".

بعد ظهور سلالة جديدة (أسرع انتشارا) من الفيروس في بريطانيا، العديد من دول العالم توقف الرحلات من وإلى المملكة المتحدة.

لا أعرف بعد، ماذا قرر المسؤولون في مصر!#في_أخبار_الصباح pic.twitter.com/p9oOUm73HA — أيمن الصياد Ayman Al-Sayyad (@a_sayyad) December 21, 2020

وتابع "ذكرنا من فترة أن المرض أصبح أشد ضراوة في الانتشار ولكن ليس في مستوى الخطورة وبالتالي أعداد مرضى أكتر وزيادة في الوفيات ليس لخطورة المرض لكن لان العدد نسبة وتناسب بين المصابين في قطاع أكبر".

جاء ذلك خلال حديثه مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة".

وتابع قائلا "من خلال مراقبة المرضى وأقاربهم في المكان نفسه وسرعة الانتشار نجد أنها مؤشرات قد تدل على وجود السلالة في مصر".

في حين أكد رئيس اللجنة أن اللقاح الصيني سيبدأ تطبيقه من الأسبوع القادم على الأطباء والصفوف الأمامية.

ننحن فراااعنة شداد غلاظ 💪💪

مينفعش يبقي في سلالة جديدة لكورونا ومتعديش علي مصر . — Shemooo"🌺💕💞💕🌷💜🌷💄💅🌹 (@ShimaaH49742630) December 21, 2020

وأشار إلى أن مصر ستنقل البرتوكول الخاص بعلاج فيروس كورونا إلى دولة السودان؛ للعمل به لعلاج الحالات المصابة.

وأوضح أن البرتوكول العلاجي الجديد لعلاج الحالات المشتبه في إصابتها يتضمن تغيرات كثيرة عن البروتوكولات القديمة في طريقة العلاج، إضافة إلى تعريف الحالات المصابة وتصنيفها، كما يضمن سرعة العلاج في زمن من 7 إلى 10 أيام عكس البرتوكولات القديمة التي كانت تستغرق وقتا أطول.

وشكك عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عدم وجود سلالة جديدة في مصر، معتبرين التزايد الكبير في عدد الإصابات أكبر دليل على أنها موجودة.

مش بعيد يبقى الي نشر السلاله هناك مصر اصلا

دا احنا تلاقي عندنا في المترو بس 20 سلاله جديده — 𝙷𝚞𝚜𝚜𝚎𝚒𝚗𝚗. (@Elikhragy) December 21, 2020

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 664 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و29 حالة وفاة.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 125555 حالة من بينها 106817 حالة تم شفاؤها، و7098 حالة وفاة.