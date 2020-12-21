شركة تركية تطور طائرة مروحية من دون طيار (فيديو)

توصلت شركة التكنولوجيا التركية "تيترا" إلى إنتاج طائرة بدون طيار ذات حمولة عالية ومدة طيران أطول؛ لتلبية الاحتياجات المدنية والعسكرية.

وأشار مدير التكنولوجيا بالشركة، سلمان دونمز، إلى إصرار الشركة على جلب تقنيات مفيدة إلى البلاد ونقل التقنيات الجديدة إلى الأنشطة المدنية والصناعية، مشيرًا إلى الاستثمار بالدراسات والأبحاث في مجالات الأنظمة غير المأهولة والأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي.

Halihazırda kullanılan bir insanlı helikopteri, 18 ay sonunda tamamen insansız hale getirdik. 840 km menzili, 160 kg taşıma kapasitesi, 15.000+ feet irtifası ile ALPİN huzurlarınızda…#ALPİN #TİTRA #titrateknoloji #insansızsistemler pic.twitter.com/UHcbJtn6QE — Titra (@titrateknoloji) December 17, 2020

وتابع "قررنا العمل على طائرة مروحية من دون طيار، والتي رأينا أنها مساحة فارغة في التقنيات غير المأهولة. هناك حاجة لمنصة ذات قدرة تحميل عالية، يمكنها البقاء في الهواء لفترة طويلة، بمحرك وقود، يمكنه القيام برحلات بعيدة المدى على ارتفاعات عالية".

#شاهد | تلبية للاحتياجات العسكرية والمدنية.. شركة TITRA التركية تطور طائرة هليكوبتر بدون طيار، يصل مداها إلى 840 كم، وقدرتها الاستيعابية 160 كجم وارتفاعها أكثر من 15 ألف قدم pic.twitter.com/K57TPrSym3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 20, 2020

وواصل دونمز "أدركنا أن هذا سيلبي حاجة ملحة في كل من المجالات المدنية والعسكرية. بدأنا هذا المشروع بمواهبنا ومواهب المهندسين الذين دربناهم. إن التكنولوجيا الأساسية والحل الذي ركزنا عليهما هو القدرة على نزع الصفة الإنسانية. لقد كانت منصة يمكن أن تحمل شخصين يصل وزنهما إلى 190 كيلوغرامًا، والبقاء في الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات. اشترينا منصة مأهولة من السوق العالمية (من بيلاروسيا) وبدأنا عملية التحول من خلال التعاون مع شركة هندسية".

İnsansız helikopter limitleri zorlayacak:

• @titrateknoloji insansızlaştırma çözümlerini bir helikoptere uyguladı

• Yüksek performanslara ulaşıldı

• 2021 sonu seri üretime geçilebilecek

• Envanterdeki platformlar da 6-8 ayda insansızlaştırılabilecek https://t.co/xEGer82Ap7 pic.twitter.com/6ku7XeU5lt — Göksel Yıldırım (@gooksel) December 19, 2020

وأوضح أنهم خططوا للتحديثات اللازمة في العملية، وأجروا دراسات لتوسيع خزان الوقود بحيث يمكن للجهاز البقاء في الهواء لفترة أطول.

وأكد أن الهدف التالي يتمثل في بدء الإنتاج الضخم بحلول نهاية عام 2021، مشيرًا إلى أن تحويل النظام الأساسي قد يستغرق ما يصل إلى مدة من 6 إلى 8 أشهر.