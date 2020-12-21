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شركة تركية تطور طائرة مروحية من دون طيار (فيديو)

طائرة هليكوبتر بدون طيار من إنتاج تركيا للاستخدامات المدنية والعسكرية (مواقع التواصل)
طائرة هليكوبتر بدون طيار من إنتاج تركيا للاستخدامات المدنية والعسكرية (مواقع التواصل)
20/12/2020

توصلت شركة التكنولوجيا التركية "تيترا" إلى إنتاج طائرة بدون طيار ذات حمولة عالية ومدة طيران أطول؛ لتلبية الاحتياجات المدنية والعسكرية.

وأشار مدير التكنولوجيا بالشركة، سلمان دونمز، إلى إصرار الشركة على جلب تقنيات مفيدة إلى البلاد ونقل التقنيات الجديدة إلى الأنشطة المدنية والصناعية، مشيرًا إلى الاستثمار بالدراسات والأبحاث في مجالات الأنظمة غير المأهولة والأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي.

وتابع "قررنا العمل على طائرة مروحية من دون طيار، والتي رأينا أنها مساحة فارغة في التقنيات غير المأهولة. هناك حاجة لمنصة ذات قدرة تحميل عالية، يمكنها البقاء في الهواء لفترة طويلة، بمحرك وقود، يمكنه القيام برحلات بعيدة المدى على ارتفاعات عالية".

وواصل دونمز "أدركنا أن هذا سيلبي حاجة ملحة في كل من المجالات المدنية والعسكرية. بدأنا هذا المشروع بمواهبنا ومواهب المهندسين الذين دربناهم. إن التكنولوجيا الأساسية والحل الذي ركزنا عليهما هو القدرة على نزع الصفة الإنسانية. لقد كانت منصة يمكن أن تحمل شخصين يصل وزنهما إلى 190 كيلوغرامًا، والبقاء في الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات. اشترينا منصة مأهولة من السوق العالمية (من بيلاروسيا) وبدأنا عملية التحول من خلال التعاون مع شركة هندسية".

وأوضح أنهم خططوا للتحديثات اللازمة في العملية، وأجروا دراسات لتوسيع خزان الوقود بحيث يمكن للجهاز البقاء في الهواء لفترة أطول.

وأكد أن الهدف التالي يتمثل في بدء الإنتاج الضخم بحلول نهاية عام 2021، مشيرًا إلى أن تحويل النظام الأساسي قد يستغرق ما يصل إلى مدة من 6 إلى 8 أشهر.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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