البرلمان اللبناني يقر قانونا لمعاقبة المتحرشين جنسيا

أقر البرلمان اللبناني، اليوم الإثنين، مشروع قانون ينص على معاقبة التحرش الجنسي خاصة في مكان العمل.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات، على "اقتراح القانون الرامي إلى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في أماكن العمل"، وهو الأول في لبنان في هذا الصدد. كما وافق المجلس على تعديلات أساسية في القانون المتعلق بالعنف الأسري.

ورحبت الأمم المتحدة بإقرار قانون التحرش، إلا أن مراقبين حقوقيين حذروا من ثغرات كثيرة فيه.

وكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش على تويتر أن إقرار القانون "خطوة باتجاه تمكين حقوق المرأة وحقوق الإنسان".

وأضاف أن "التطبيق هو المفتاح".

The adoption of a law criminalizing sexual harassment by #Lebanon Parliament is a welcome step forward in consolidating women’s & human rights. I hope it will also help remove a barrier 4 the participation of women in public & political life. The key now is in its implementation! https://t.co/OaJNSBxEOn

— Jan Kubis (@UNJanKubis) December 21, 2020