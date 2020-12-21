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إلهام فضالي.. باحثة مصرية شابة تفوز بأفضل إنجاز فيزيائي لعام 2020

الباحثة المصرية إلهام فضالي الفائزة بجائزة أفضل إنجاز فيزيائي لعام ٢٠٢٠ (مواقع التواصل)
الباحثة المصرية إلهام فضالي الفائزة بجائزة أفضل إنجاز فيزيائي لعام ٢٠٢٠ (مواقع التواصل)
21/12/2020

أعلنت مجلة (Physics World) عن اختيار مشروع الباحثة المصرية إلهام فضالي البالغة من العمر (28 عاما)، كأفضل إنجاز في مجال الفيزياء لعام 2020.

حيث نجحت طالبة الدكتوراة المصرية في جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا؛ مع فريقها البحثي في الوصول إلي إنجاز علمي كبير؛ بالحصول على انبعاث ضوئي فعال من السيليكون عن طريق إجباره على شكل جديد.

وتعد مجلة "فيزيكس وورلد" من أشهر المجلات العملية على مستوى العالم وتقيم مسابقة سنوية لاختيار أفضل الأبحاث في مجال الفيزياء.

ووصفت المجلة؛ البحث بأنه سيحدث طفرة في سرعة الوسائل التكنولوجية، وكذلك صناعة الإلكترونيات.

وحسب ما ورد في ورقة البحث العلمي، ظل العلماء يلاحقون أشعة الليزر القائمة على السيليكون لسنوات لتوفير طريقة أسرع وأرخص لنقل البيانات عبر أو بين شرائح الكمبيوتر.

يشار إلى أن إلهام فضالي حصلت على بكالوريوس العلوم في هندسة الإلكترونيات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2013، كما حصلت على درجة الماجستير في علم النانو وتكنولوجيا النانو؛ من جامعة "تشالمرز" للتكنولوجيا في السويد.

وتمكنت فضالي؛ من الوصول بفريقها البحثي الهولندي إلى اكتشاف جديد يثبت أن إعادة هيكلة ذرات السيليكون والجرمانيوم المستخدمة في الشرائح الإلكترونية، يؤدي إلى انبعاث الضوء بكفاءة عالية، ما يساعد في نقل البيانات بسرعة الضوء.

وهذه النتائج تعد طفرة في نقل البيانات بين الأجهزة الإلكترونية ومراكز البيانات، وفي صناعة الإلكترونيات.

وكانت إلهام قد حصلت على منحة دراسية في الجامعة الأمريكية في القاهرة، تسمى منحة "تنمية وإعداد القادة" لتفوقها في الثانوية العامة واجتيازها شعبة علمي علوم بمجموع عالي، لتلتحق بكلية الهندسة وتتخصص في قسم الإلكترونيات بالجامعة.

ومع تفوقها المستمر في سنوات الدراسة، حصلت إلهام على منحة أخرى، لتنتقل للدراسة في جامعة دريكسل بولاية بنسلفانيا الأمريكية، بعامها الدراسي الثالث، لتتخرج بعد ذلك في عام 2013.

ثم انتقلت إلهام لتنال درجة الماجستير المزدوجة في تخصص الإلكترونيات الدقيقة من جامعتين أوروبيتين، الجامعة الكاثوليكية في "لوفن" ببلجيكا، وجامعة "تشالمرز" التقنية في السويد.

وقد لاقى فوز إلهام تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتم تداول صورتها داخل المعمل مع فريقها البحثي؛ وكذلك صورة اختيارها من قبل المجلة العلمية بشكل واسع عبر موقع تويتر.

وتشتهر صفحة إلهام فضالى على الفيسبوك بإلاعلان عن كافة المنح العملية المقدمة للشباب في أنحاء العالم وذلك مساهمة منها في دعمهم -على حد قولها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع وصحف مصرية

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