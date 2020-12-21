إلهام فضالي.. باحثة مصرية شابة تفوز بأفضل إنجاز فيزيائي لعام 2020

أعلنت مجلة (Physics World) عن اختيار مشروع الباحثة المصرية إلهام فضالي البالغة من العمر (28 عاما)، كأفضل إنجاز في مجال الفيزياء لعام 2020.

حيث نجحت طالبة الدكتوراة المصرية في جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا؛ مع فريقها البحثي في الوصول إلي إنجاز علمي كبير؛ بالحصول على انبعاث ضوئي فعال من السيليكون عن طريق إجباره على شكل جديد.

وتعد مجلة "فيزيكس وورلد" من أشهر المجلات العملية على مستوى العالم وتقيم مسابقة سنوية لاختيار أفضل الأبحاث في مجال الفيزياء.

معقوله خبر جميل زي ده منسمعش عنه الا في تويتر فين الاعلام — مصرى وافتخر (@gamalalwraky) December 20, 2020

ووصفت المجلة؛ البحث بأنه سيحدث طفرة في سرعة الوسائل التكنولوجية، وكذلك صناعة الإلكترونيات.

وحسب ما ورد في ورقة البحث العلمي، ظل العلماء يلاحقون أشعة الليزر القائمة على السيليكون لسنوات لتوفير طريقة أسرع وأرخص لنقل البيانات عبر أو بين شرائح الكمبيوتر.

مصر🇪🇬 انهارده😍👇👇

صحف العالم العلمية تتحدث عن بحث الباحثة المصرية د.الهام فضالي والخاص بنقل المعلومات من خلال الضوء عن طريق استخدام الألياف الخاصة بالسليكون،كأفضل بحث فيزيائى حول العالم فى 2020

دكتورة الهام فضالي

▪️وُلِدت بمحافظة بني سويف، وحصلت على بكالوريوس العلوم ف هندسة👇👇 pic.twitter.com/pFjfD2fTv1 — سهر حمزة (@SaaaaaaaaaaharH) December 20, 2020

يشار إلى أن إلهام فضالي حصلت على بكالوريوس العلوم في هندسة الإلكترونيات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2013، كما حصلت على درجة الماجستير في علم النانو وتكنولوجيا النانو؛ من جامعة "تشالمرز" للتكنولوجيا في السويد.

وتمكنت فضالي؛ من الوصول بفريقها البحثي الهولندي إلى اكتشاف جديد يثبت أن إعادة هيكلة ذرات السيليكون والجرمانيوم المستخدمة في الشرائح الإلكترونية، يؤدي إلى انبعاث الضوء بكفاءة عالية، ما يساعد في نقل البيانات بسرعة الضوء.

من #مشاريع_مصر..

مشاء الله عليكي يابنت مصر رفعتي راس بلدك وشرفتيها..

الباحثة المصرية الشابة #الهام_فضالي

تتصدر مجلة Nature العالمية بنشر بحث علمي سيحدث ثورة في علوم تكنولوجيا البيانات عن طريق نقل البيانات عبر الضوء..#تحيا_مصر 🇪🇬🇪🇬🇪🇬#نماذج_مصرية_مشرفة pic.twitter.com/nKHgNSoZ8c — زهرة سينا 🇪🇬💟 (@siniflower1000) April 16, 2020

وهذه النتائج تعد طفرة في نقل البيانات بين الأجهزة الإلكترونية ومراكز البيانات، وفي صناعة الإلكترونيات.

وكانت إلهام قد حصلت على منحة دراسية في الجامعة الأمريكية في القاهرة، تسمى منحة "تنمية وإعداد القادة" لتفوقها في الثانوية العامة واجتيازها شعبة علمي علوم بمجموع عالي، لتلتحق بكلية الهندسة وتتخصص في قسم الإلكترونيات بالجامعة.

ومع تفوقها المستمر في سنوات الدراسة، حصلت إلهام على منحة أخرى، لتنتقل للدراسة في جامعة دريكسل بولاية بنسلفانيا الأمريكية، بعامها الدراسي الثالث، لتتخرج بعد ذلك في عام 2013.

ثم انتقلت إلهام لتنال درجة الماجستير المزدوجة في تخصص الإلكترونيات الدقيقة من جامعتين أوروبيتين، الجامعة الكاثوليكية في "لوفن" ببلجيكا، وجامعة "تشالمرز" التقنية في السويد.

وقد لاقى فوز إلهام تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتم تداول صورتها داخل المعمل مع فريقها البحثي؛ وكذلك صورة اختيارها من قبل المجلة العلمية بشكل واسع عبر موقع تويتر.

وتشتهر صفحة إلهام فضالى على الفيسبوك بإلاعلان عن كافة المنح العملية المقدمة للشباب في أنحاء العالم وذلك مساهمة منها في دعمهم -على حد قولها.