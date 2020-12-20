يعادل رقم الأسطورة بيليه.. ميسي يحقق إنجازا تاريخيا بعد تسجيل هدفه الـ 643

عادل ليونيل ميسي مهاجم برشلونة رقم الأسطورة بيليه مع سانتوس البرازيلي بتسجيله 643 هدفا مع فريق واحد بعدما هزّ شباك بلنسية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس السبت.

ووصل الأرجنتيني ميسي (33 عاما) إلى هذا الانجاز عبر ضربة رأس من مدى قريب قبل الاستراحة مباشرة بعدما أهدر بنفسه ركلة جزاء أنقذها خاومي دومينيك حارس بلنسية.

وأدرك برشلونة التعادل 1-1 بهذا الهدف وألغى هدف التقدم لبلنسية عبر مختار دياكابي.

بيليه .. وميسي

وسجل الأسطورة البرازيلي بيليه 643 هدفا في 665 مباراة رسمية مع سانتوس، بينما احتاج ميسي لخوض 748 مباراة ليصل لهذا الرقم، لكنه نجح في ذلك خلال 17 موسما مقارنة ببيليه الذي احتاج إلى 19 موسما.

وخاض بيليه (80 عاما) مباراته الأولى مع سانتوس وعمره 15 عاما في عام 1956 ورحل عن الفريق عام 1974 بعد فوزه بستة ألقاب للدوري البرازيلي بالإضافة إلى لقبين لكأس ليبرتادوريس في أمريكا الجنوبية التي تعادل دوري أبطال أوربا.

وفاز ميسي، الذي خاض أول مباراة مع برشلونة وعمره 17 عاما في 2004، بعشرة ألقاب للدوري الإسباني مع النادي فضلا عن أربعة ألقاب لدوري أبطال أوربا.

Ig Pele : When your heart overflows with love, it is difficult to change your path. Like you, I know what it's like to love wearing the same shirt every day. Like you, I know that there is nothing better than the place we feel at home. pic.twitter.com/SAQ5dUiMgM — Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) December 19, 2020

بيليه يهنئ ميسي بمعادلة رقمه التاريخي

من جانبه وجّه الأسطورة البرازيلي بيليه عبر حسابه الشخصي، رسالة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، بعد معادلة رقمه "أكثر لاعب يسجل لنادي واحد في التاريخ" خلال مباراة بلنسية التي جمعت الفريقين مساء السبت، وانتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الليغا.

ونشر بيليه، صورة للنجم الأرجنتيني وهو يحتفل بأحد أهدافه، وكتب" عندما يفيض قلبك بالحب، من الصعب تغيير طريقك، أنا مثلك، أعرف ما هو شعورك عندما ترتدي القميص نفسه كل يوم، أعلم أنه لا يوجد شيء أفضل من المكان الذي نشعر فيه كأننا في المنزل".

وقال بيليه" تهانينا على سجلك التاريخي يا ليونيل، ولكن قبل كل شيء تهانينا على مسيرتك الرائعة في برشلونة، قصص مثل قصصنا، عن حب النادي لفترة طويلة، للأسف ستصبح نادرة بشكل متزايد في كرة القدم، أنا معجب بك كثيرا يا ليو ميسي".

واحتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة أنقذها حارس مرمى بلنسية، ووصلت الكرة إلى جوردي ألبا أعادها عرضية ارتطمت بأحد مدافعي بلنسية، قبل أن يتابعها "أفضل لاعب في العالم ست مرات" برأسه داخل الشباك من مسافة قريبة (45+4).

وكان بيليه حقق هذا الإنجاز خلال دفاعه عن ألوان سانتوس الذي لعب في صفوفه من 1956 حتى عام 1974 قبل أن ينتقل إلى نيويورك كوزموس الأمريكي.

يذكر أن ميسي سجل باكورة أهدافه لنادي برشلونة الكاتالوني في الأول من مايو/أيار من عام 2005 في مرمى الباسيتي في الدوري المحلي (2-صفر).

وأشاد مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان في مؤتمر صحفي مطلع الأسبوع عشية المباراة ضد ريال سوسيداد متصدر الدوري في مباراة مقدّمة من المرحلة التاسعة عشرة "هذه الأرقام مثيرة للإعجاب، لن يكون لدينا لاعب بهذه الفعالية في هذا النادي.. هذا هو السبب في أنه الرقم واحد".