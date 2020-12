يعادل رقم الأسطورة بيليه.. ميسي يحقق إنجازا تاريخيا بعد تسجيل هدفه الـ 643

عادل ليونيل ميسي مهاجم برشلونة رقم الأسطورة بيليه مع سانتوس البرازيلي بتسجيله 643 هدفا مع فريق واحد بعدما هزّ شباك بلنسية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس السبت.

ووصل الأرجنتيني ميسي (33 عاما) إلى هذا الانجاز عبر ضربة رأس من مدى قريب قبل الاستراحة مباشرة بعدما أهدر بنفسه ركلة جزاء أنقذها خاومي دومينيك حارس بلنسية.

وأدرك برشلونة التعادل 1-1 بهذا الهدف وألغى هدف التقدم لبلنسية عبر مختار دياكابي.

وسجل الأسطورة البرازيلي بيليه 643 هدفا في 665 مباراة رسمية مع سانتوس، بينما احتاج ميسي لخوض 748 مباراة ليصل لهذا الرقم، لكنه نجح في ذلك خلال 17 موسما مقارنة ببيليه الذي احتاج إلى 19 موسما.

وخاض بيليه (80 عاما) مباراته الأولى مع سانتوس وعمره 15 عاما في عام 1956 ورحل عن الفريق عام 1974 بعد فوزه بستة ألقاب للدوري البرازيلي بالإضافة إلى لقبين لكأس ليبرتادوريس في أمريكا الجنوبية التي تعادل دوري أبطال أوربا.

وفاز ميسي، الذي خاض أول مباراة مع برشلونة وعمره 17 عاما في 2004، بعشرة ألقاب للدوري الإسباني مع النادي فضلا عن أربعة ألقاب لدوري أبطال أوربا.

Ig Pele : When your heart overflows with love, it is difficult to change your path. Like you, I know what it's like to love wearing the same shirt every day. Like you, I know that there is nothing better than the place we feel at home. pic.twitter.com/SAQ5dUiMgM

— Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) December 19, 2020