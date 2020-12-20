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ماني يكافئ طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالاحتفال على طريقته (فيديو)

ماني يحتفل بعد تسجيل هدف ليفربول الثاني (رويترز)
ماني يحتفل بعد تسجيل هدف ليفربول الثاني (رويترز)
20/12/2020

كافأ السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة تطوع لمساعدة المتضررين من أزمة كورونا.

ونشر ليفربول في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقطع فيديو على حسابه الرسمي على تويتر، فاجأ فيه ماني الطفل "لي" بمكالمة فيديو خاصة، تحدث فيها لي مع نجمه المفضل وطالبه بالاحتفال بطريقة معينة من أجل جده عند تسجيله الأهداف.

واحتفل ماني بالطريقة التي طلبها منه الطفل إهداء لجده بعد أن سجل الهدف الثاني لليفربول أمام كريستال بالاس أمس السبت.

ونشر ليفربول مقطع فيديو جديد لاحتفال ماني الذي جاء على طريقة لي.

ومنح ليفربول الطفل لي زيارة إلى ملعب النادي "أنفليد" ودخل غرفة تغيير الملابس الخاصة باللاعبين، ونزل إلى أرض الملعب وسجلا هدفا واحتفل على طريقته الخاصة التي احتفل بها ماني.

المصدر : الجزيرة مباشر

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