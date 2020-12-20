ماني يكافئ طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالاحتفال على طريقته (فيديو)

كافأ السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة تطوع لمساعدة المتضررين من أزمة كورونا.

ونشر ليفربول في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقطع فيديو على حسابه الرسمي على تويتر، فاجأ فيه ماني الطفل "لي" بمكالمة فيديو خاصة، تحدث فيها لي مع نجمه المفضل وطالبه بالاحتفال بطريقة معينة من أجل جده عند تسجيله الأهداف.

During these tough times, Sadio surprised Lee – an incredible volunteer at @theflorrie and a massive red – with a day he’ll never forget ❤️ Dear Liverpool FC, presented by @NIVEAMENUK… pic.twitter.com/uaiQKTNcWo — Liverpool FC (@LFC) November 27, 2020

واحتفل ماني بالطريقة التي طلبها منه الطفل إهداء لجده بعد أن سجل الهدف الثاني لليفربول أمام كريستال بالاس أمس السبت.

ونشر ليفربول مقطع فيديو جديد لاحتفال ماني الذي جاء على طريقة لي.

Sadio promised and delivered ✊ Lee, that was for you and your grandad ❤️ https://t.co/K3XNoSqOSr pic.twitter.com/KmafiUSFKP — Liverpool FC (@LFC) December 19, 2020

ومنح ليفربول الطفل لي زيارة إلى ملعب النادي "أنفليد" ودخل غرفة تغيير الملابس الخاصة باللاعبين، ونزل إلى أرض الملعب وسجلا هدفا واحتفل على طريقته الخاصة التي احتفل بها ماني.