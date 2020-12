ماني يكافئ طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالاحتفال على طريقته (فيديو)

كافأ السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة تطوع لمساعدة المتضررين من أزمة كورونا.

ونشر ليفربول في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقطع فيديو على حسابه الرسمي على تويتر، فاجأ فيه ماني الطفل "لي" بمكالمة فيديو خاصة، تحدث فيها لي مع نجمه المفضل وطالبه بالاحتفال بطريقة معينة من أجل جده عند تسجيله الأهداف.

During these tough times, Sadio surprised Lee – an incredible volunteer at @theflorrie and a massive red – with a day he’ll never forget ❤️

Dear Liverpool FC, presented by @NIVEAMENUK… pic.twitter.com/uaiQKTNcWo

— Liverpool FC (@LFC) November 27, 2020