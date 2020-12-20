لأول مرة.. "بيغ رامي" يحصد لقب "مستر أولمبيا" لأفضل لاعب كمال أجسام بالعالم

لأول مرة في تاريخه، توج لاعب كمال الأجسام المصري رامي السبيعي وشهرته "بيغ رامى Big Ramy"، بلقب بطولة "مستر أولمبيا 2020″، في البطولة التي أقيمت في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وفور إعلان فوزه، تصدر وسم "بيغ رامي" الترند المصري على تويتر بأعلى التفاعلات، وسط احتفالات وأجواء من الفرح والفخر بعدما سطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية.

وحصد رامي (36 عامًا) لقب بطولة "مستر أولمبيا" وهي إحدى أكبر وأشهر الألعاب في كمال الأجسام، وفاز بالميدالية الذهبية وشيك بمبلغ 400 ألف دولار. كما فاز بيغ رامي بلقب "بطل الشعب 2020".

وبعد عرض مكثف للغاية أمام لجان التحكيم، وصل كل شيء إلى نهائيات أمس السبت، وفي النهاية، حصد بيغ رامي لقب البطولة لهذا العام، ليثبت أنه أفضل لاعب كمال أجسام في العالم.

ويعد الفوز بهذه البطولة العالمية أكبر الألقاب وأرفع الأوسمة في كمال الأجسام للمحترفين، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية (IFBB).

وكان "بيغ رامى"، وجه الشكر عبر فيسبوك، إلى كل من قدم له الدعم والمساعدة من جمهوره في مختلف أنحاء العالم، وذلك أثناء مشاركته في البطولة.

وأضاف "لقد واجهت العديد من النكسات هذا العام مع إلغاء عرض بسبب كورونا بعد الاختبار الإيجابي… لقد فقدت أيضًا الراعي في وقت سابق من هذا العام ولكن كل ما يهم هو أنني ظللت أعمل بجد لتحقيق هذا الحلم".

وشاركت الصفحة الرسمية لبطولة مستر أوليمبيا 2020، عبر موقع إنستغرام، مجموعة صور من العرض الأول المبدئي لأبطال كمال الأجسام المشاركين في البطولة التي ينافس فيها رامي بقوة، بجوار كل من الأمريكيين فيل هيث وبراندن كورى، والإيراني هادى شوبان.

ونشر بيغ رامى كذلك عبر فيسبوك مجموعة الصور التي ظهر فيها على أتم الاستعداد أعلى مسرح البطولة، وحققت تفاعلًا واسعًا.

ولفت بيغ رامي الأنظار إليه خلال البطولة بعدما ظهر في أفضل حالات حياته المهنية، حسبما ذكر موقع "فيتنس فولت".

ورامي ممدوح السبيعي ابن محافظة كفر الشيخ شمالي مصر، من مواليد 16 سبتمبر/أيلول من عام 1984، ويُعد أبرز لاعب كمال أجسام مصري ويمتلك شهرة واسعة في بلاده وخارجها.

بدأ لعب كمال الأجسام هاويا عام 2003، وفي العام 2010 انتقل للعمل في صالة للألعاب البدنية بالكويت، وشارك في أول مسابقة له في مستر أولمبيا للهواة عام 2012 وحقق فوزًا أهَّله للمشاركة في مستر أولمبيا 2013.

وحصد رامي المركز الثاني في بطولة العالم لكمال الأجسام مستر أولمبيا العالمية عام 2017، والمركز الرابع في 2016، والسابع عام 2014، واليوم يحصد المركز الأول بلا منازع.

وأقيمت النسخة الأولى من تلك البطولة في 18 من سبتمبر/أيلول 1965 بأكاديمية بروكلين للموسيقى، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

وسبق وأن توج رامي، بطلا لبطولة أرنولد كلاسيك، التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية والتي حضرها النجم العالمي أرنولد شوارزينغر، ويعد رامي أول عربي ومصري يفوز بتلك الجائزة.

المصريين مشرفنا في كل مكان 🤘👏 بيج رامي اول مستر اوليمبيا لاول مره في التاريخ مصري يفوز بمستر اوليمبيا ♥️🔥🌟

عاااش يا بطل 👌👏👏👏👏❤#بيج_رامي pic.twitter.com/l0IPRW0NzE — Maha (@Maha41235185) December 20, 2020

مبروك المصري رامي السبيعي "بيج رامي" يفوز ببطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال

الأجسام 👏🔥🏆🇪🇬

دائما اسم مصر مرفوع 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬#بيج_رامي pic.twitter.com/rDEmGOgMn8 — Raniah Yousief (@RaniahYousief) December 20, 2020

#بيج_رامي يقتص لقب مستر اولمبيا.. أكبر جائزة للاعبي كمال الأجسام المحترفين مبروووك ل #مصر pic.twitter.com/ZTBw5r26WL — Saadoun | سعدون 🇪🇬 (@SaadounFilm) December 20, 2020

#مستر_أولمبيا2020

عملها عملها

الله أكبر عملها العملاق

الدبابه المصريه بطل مستر أوليمبياد ❤💪💪💪الحمدلله #بيج_رامي تعب كتير لحد ماوصل للمكانه دي pic.twitter.com/kXbWWFVyui — Ibrahem Van Damm (@IbrahemRehan) December 20, 2020